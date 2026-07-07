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Snake Bite First Aid: सांप काटने के बाद कितनी देर में इलाज जरूरी है? WHO ने बताया क्यों हर मिनट कीमती है

Snake Bite Symptoms: सांप काटने के बाद कितनी देर में अस्पताल जाना चाहिए? WHO और CDC के अनुसार जानिए सही फर्स्ट एड, क्या करें, क्या न करें और इलाज में देरी क्यों खतरनाक हो सकती है।
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भारत

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Dimple Yadav

Jul 07, 2026

Snake Bite Symptoms WHO Snake Bite Guidelines Anti Snake Venom

सांप काटने के बाद कितनी देर में इलाज जरूरी (photo- freepik)

Snake Bite Treatment: बरसात के मौसम में खेत, बगीचे या घर के आसपास सांप दिखने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में अगर किसी को सांप काट ले, तो सबसे पहला सवाल यही होता है, क्या कुछ देर इंतजार किया जा सकता है या तुरंत अस्पताल जाना चाहिए? विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का जवाब साफ है, सांप काटने के बाद इलाज में देरी नहीं करनी चाहिए। हर मिनट महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जहरीले सांप का जहर धीरे-धीरे शरीर के अलग-अलग अंगों को प्रभावित कर सकता है।

इलाज में देरी क्यों पड़ सकती है भारी?

कई लोग शुरुआत में दर्द या सूजन कम होने पर यह मान लेते हैं कि सांप जहरीला नहीं था। कुछ लोग घरेलू नुस्खों, झाड़-फूंक या टोटकों में समय गंवा देते हैं। लेकिन WHO के अनुसार, कई जहरीले सांपों के काटने के बाद गंभीर लक्षण तुरंत नहीं भी दिख सकते। इसलिए लक्षणों का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना सबसे सुरक्षित तरीका है।

सांप काटने के तुरंत बाद क्या करें?

WHO और CDC के अनुसार, ये कदम सबसे पहले उठाने चाहिए। घबराएं नहीं और व्यक्ति को शांत रखने की कोशिश करें। जिस अंग पर सांप ने काटा है, उसे जितना हो सके स्थिर (Immobilize) रखें। अंगूठी, कड़ा, घड़ी या तंग कपड़े जैसी चीजें हटा दें, क्योंकि सूजन बढ़ सकती है। मरीज को बिना देर किए नजदीकी अस्पताल ले जाएं, जहां जरूरत पड़ने पर Anti-Snake Venom (ASV) दिया जा सके। यदि सुरक्षित हो तो दूर से सांप की फोटो ले सकते हैं, लेकिन उसे पकड़ने या मारने की कोशिश बिल्कुल न करें। इससे दूसरा हादसा हो सकता है।

ये गलतियां बिल्कुल न करें

अभी भी कई जगहों पर सांप काटने के बाद पुराने घरेलू तरीके अपनाए जाते हैं। लेकिन WHO और CDC इनके खिलाफ चेतावनी देते हैं। इन गलतियों से बचें-

  • घाव को चाकू से काटना
  • मुंह से जहर चूसने की कोशिश करना
  • बहुत कसकर टॉर्निकेट (रस्सी या कपड़ा) बांधना
  • बर्फ लगाना या घाव को पानी में डुबोना
  • शराब या दर्द की कुछ दवाएं (जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन) खुद से लेना
  • झाड़-फूंक या घरेलू उपचार के भरोसे अस्पताल जाने में देरी करना

किन लक्षणों में स्थिति गंभीर हो सकती है?

अगर सांप जहरीला था, तो कुछ समय बाद ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं-

  • काटने वाली जगह पर तेजी से बढ़ती सूजन
  • सांस लेने में परेशानी
  • आंखों की पलकें झुकना या धुंधला दिखना
  • बोलने या निगलने में कठिनाई
  • लगातार उल्टी, कमजोरी या बेहोशी
  • असामान्य रक्तस्राव

ऐसे किसी भी लक्षण में इलाज में देरी जानलेवा साबित हो सकती है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Updated on:

07 Jul 2026 05:44 pm

Published on:

07 Jul 2026 05:44 pm

Hindi News / Health / Snake Bite First Aid: सांप काटने के बाद कितनी देर में इलाज जरूरी है? WHO ने बताया क्यों हर मिनट कीमती है

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