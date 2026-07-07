Snake Bite First Aid: सांप काटने के बाद कितनी देर में इलाज जरूरी है? WHO ने बताया क्यों हर मिनट कीमती है

WHO और CDC के अनुसार, ये कदम सबसे पहले उठाने चाहिए। घबराएं नहीं और व्यक्ति को शांत रखने की कोशिश करें। जिस अंग पर सांप ने काटा है, उसे जितना हो सके स्थिर (Immobilize) रखें। अंगूठी, कड़ा, घड़ी या तंग कपड़े जैसी चीजें हटा दें, क्योंकि सूजन बढ़ सकती है। मरीज को बिना देर किए नजदीकी अस्पताल ले जाएं, जहां जरूरत पड़ने पर Anti-Snake Venom (ASV) दिया जा सके। यदि सुरक्षित हो तो दूर से सांप की फोटो ले सकते हैं, लेकिन उसे पकड़ने या मारने की कोशिश बिल्कुल न करें। इससे दूसरा हादसा हो सकता है।