Snake Bite First Aid: सांप काटने के बाद कितनी देर में इलाज जरूरी है? WHO ने बताया क्यों हर मिनट कीमती है

सांप काटने के बाद कितनी देर में इलाज जरूरी (photo- freepik)
Snake Bite Treatment: बरसात के मौसम में खेत, बगीचे या घर के आसपास सांप दिखने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में अगर किसी को सांप काट ले, तो सबसे पहला सवाल यही होता है, क्या कुछ देर इंतजार किया जा सकता है या तुरंत अस्पताल जाना चाहिए? विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का जवाब साफ है, सांप काटने के बाद इलाज में देरी नहीं करनी चाहिए। हर मिनट महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जहरीले सांप का जहर धीरे-धीरे शरीर के अलग-अलग अंगों को प्रभावित कर सकता है।
कई लोग शुरुआत में दर्द या सूजन कम होने पर यह मान लेते हैं कि सांप जहरीला नहीं था। कुछ लोग घरेलू नुस्खों, झाड़-फूंक या टोटकों में समय गंवा देते हैं। लेकिन WHO के अनुसार, कई जहरीले सांपों के काटने के बाद गंभीर लक्षण तुरंत नहीं भी दिख सकते। इसलिए लक्षणों का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना सबसे सुरक्षित तरीका है।
WHO और CDC के अनुसार, ये कदम सबसे पहले उठाने चाहिए। घबराएं नहीं और व्यक्ति को शांत रखने की कोशिश करें। जिस अंग पर सांप ने काटा है, उसे जितना हो सके स्थिर (Immobilize) रखें। अंगूठी, कड़ा, घड़ी या तंग कपड़े जैसी चीजें हटा दें, क्योंकि सूजन बढ़ सकती है। मरीज को बिना देर किए नजदीकी अस्पताल ले जाएं, जहां जरूरत पड़ने पर Anti-Snake Venom (ASV) दिया जा सके। यदि सुरक्षित हो तो दूर से सांप की फोटो ले सकते हैं, लेकिन उसे पकड़ने या मारने की कोशिश बिल्कुल न करें। इससे दूसरा हादसा हो सकता है।
अभी भी कई जगहों पर सांप काटने के बाद पुराने घरेलू तरीके अपनाए जाते हैं। लेकिन WHO और CDC इनके खिलाफ चेतावनी देते हैं। इन गलतियों से बचें-
अगर सांप जहरीला था, तो कुछ समय बाद ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं-
ऐसे किसी भी लक्षण में इलाज में देरी जानलेवा साबित हो सकती है।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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