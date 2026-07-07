बार-बार जोड़ खिसकना और त्वचा का ज्यादा खिंचना! एनएचएस से जानें कैसे ब्लीडिंग का कारण बन सकता है Ehlers-Danlos Syndrome

इसे इस बीमारी का सबसे गंभीर रूप माना जाता है। इसका कारण यह है कि यह त्वचा या जोड़ों से ज्यादा हमारे शरीर की रक्त वाहिकाओं (blood vessels) और अंदरूनी अंगों को प्रभावित करता है। इसके कारण नसें या अंदरूनी अंग इतने कमजोर हो जाते हैं कि वे अचानक फट सकते हैं, जिससे शरीर के अंदर जानलेवा ब्लीडिंग हो सकती है। इसके मरीजों की त्वचा बहुत पतली होती है जिससे छाती और पैरों की नसें साफ दिखाई देती हैं। साथ ही, इनके चेहरे के फीचर्स भी थोड़े अलग (जैसे पतली नाक और होंठ, बड़ी आंखें) हो सकते हैं।