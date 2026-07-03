जोड़ों में दर्द, थकान या स्किन रैश? ACR से जानिए क्यों कराते हैं ANA Test

कई लोग रिपोर्ट में ANA Positive देखकर घबरा जाते हैं और मान लेते हैं कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो गई है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। Mayo Clinic और American College of Rheumatology (ACR) के अनुसार, ANA टेस्ट किसी बीमारी की अंतिम पुष्टि नहीं करता, बल्कि यह डॉक्टर को यह समझने में मदद करता है कि कहीं लक्षणों के पीछे कोई ऑटोइम्यून (Autoimmune) बीमारी तो नहीं है।