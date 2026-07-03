3 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

क्या खाना खाने के बाद बार-बार सीने में जलन होती है? यह सिर्फ एसिडिटी नहीं, GERD का संकेत भी हो सकता है

GERD Causes: खाना खाने के बाद बार-बार सीने में जलन, खट्टी डकार और गले तक एसिड आना GERD के संकेत हो सकते हैं। जानिए इसके लक्षण, कारण, इलाज और बचाव।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jul 03, 2026

GERD, GERD Symptoms, Acid Reflux, Heartburn,

खट्टी डकार और गले तक एसिड आना GERD के संकेत (photo- freepik)

GERD Symptoms: खाना खाने के बाद सीने में जलन होना, खट्टी डकार आना या गले तक खट्टा पानी महसूस होना कई लोगों के लिए आम बात है। अक्सर लोग इसे गैस या साधारण एसिडिटी मानकर एंटासिड खा लेते हैं। लेकिन अगर यह परेशानी बार-बार होने लगे, खासकर हफ्ते में दो या उससे ज्यादा बार, तो इसे हल्के में लेना सही नहीं है। यह GERD (Gastroesophageal Reflux Disease) का संकेत भी हो सकता है।

Mayo Clinic के अनुसार, GERD एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट का एसिड बार-बार भोजन नली (Esophagus) में वापस आने लगता है। लगातार ऐसा होने पर भोजन नली में जलन, सूजन और अन्य समस्याएं हो सकती हैं।

GERD क्या होता है?

हमारे पेट और भोजन नली के बीच एक मांसपेशी होती है, जिसे लोअर एसोफिजिअल स्फिन्कटर (LES) कहा जाता है। सामान्य स्थिति में यह खाना पेट में जाने के बाद बंद हो जाती है। Cleveland Clinic के अनुसार, जब यह मांसपेशी कमजोर हो जाती है या सही समय पर बंद नहीं होती, तो पेट का एसिड वापस भोजन नली में आने लगता है। इसी स्थिति को एसिड रिफ्लक्स कहा जाता है। यदि यह समस्या बार-बार होने लगे, तो इसे GERD कहा जाता है।

  1. खाना खाने के बाद सीने में जलन

यह GERD का सबसे सामान्य लक्षण है। जलन अक्सर छाती के बीच में महसूस होती है और कई लोगों में खाना खाने या लेटने के बाद बढ़ जाती है।

  1. गले तक खट्टा पानी या खाना आना

अगर खाना खाने के बाद ऐसा महसूस हो कि खट्टा पानी या भोजन गले तक वापस आ रहा है, तो इसे Regurgitation कहा जाता है। Mayo Clinic के अनुसार, यह GERD का प्रमुख संकेत माना जाता है।

  1. रात में ज्यादा परेशानी होना

कई लोगों को रात में सोते समय सीने में जलन बढ़ जाती है। NIDDK (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases) के अनुसार, लेटने पर पेट का एसिड आसानी से भोजन नली में लौट सकता है, इसलिए रात के समय लक्षण अधिक महसूस हो सकते हैं।

  1. लगातार खांसी या आवाज बैठना

अगर बिना सर्दी-जुकाम के लंबे समय से खांसी बनी हुई है या सुबह उठने पर आवाज भारी रहती है, तो इसकी वजह सिर्फ गले का संक्रमण नहीं भी हो सकती। बार-बार एसिड गले तक पहुंचने से गले में जलन और आवाज पर असर पड़ सकता है।

  1. निगलने में परेशानी

यदि खाना निगलते समय ऐसा लगे कि भोजन अटक रहा है या निगलने में दर्द हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।लगातार एसिड रिफ्लक्स भोजन नली में सूजन या संकुचन का कारण बन सकता है।

किसे है ज्यादा खतरा और क्या हर जलन GERD है?

मायो क्लिनिक और NIDDK के अनुसार, मोटापा, गर्भावस्था, धूम्रपान और देर रात भारी या मसालेदार भोजन करने से जीईआरडी (GERD) का खतरा बढ़ जाता है। 'हायटल हर्निया' जैसी मेडिकल स्थिति भी इसका कारण बन सकती है। हालांकि, यह जरूरी नहीं कि इन स्थितियों से जूझ रहे हर व्यक्ति को यह बीमारी हो ही। अक्सर लोग हर तरह की सीने की जलन को GERD मान लेते हैं, जबकि कभी-कभी ज्यादा खाने या मिर्च-मसाले की वजह से भी अस्थायी एसिडिटी हो सकती है। लेकिन अगर यह समस्या बार-बार हो और रात की नींद खराब करने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

जांच और राहत के आसान उपाय

शुरुआत में डॉक्टर लक्षणों को देखकर दवाओं और लाइफस्टाइल में बदलाव की सलाह देते हैं। जरूरत पड़ने पर अपर एंडोस्कोपी या इसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग जैसी जांचें की जाती हैं। इससे राहत पाने के लिए NIDDK और क्लीवलैंड क्लिनिक कुछ आसान बदलावों की सलाह देते हैं, जैसे, एक बार में ज्यादा न खाना, खाने के तुरंत बाद लेटने से बचना और सोने से 2-3 घंटे पहले डिनर कर लेना। इसके अलावा वजन को काबू में रखना, धूम्रपान-शराब से दूरी बनाना और बिना डॉक्टरी सलाह के लंबे समय तक एंटासिड दवाएं न लेना बेहद जरूरी है।

कब है तुरंत डॉक्टर से मिलने की जरूरत?

अगर सीने की जलन के साथ खाना निगलने में तकलीफ हो रही हो, बिना वजह वजन घट रहा हो, या बार-बार उल्टी आ रही हो, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। सबसे जरूरी बात यह है कि यदि उल्टी या मल में खून के लक्षण दिखें, या सीने का तेज दर्द हाथ, जबड़े और पीठ तक फैल रहा हो, तो बिल्कुल लापरवाही न बरतें। यह दिल के दौरे (हार्ट अटैक) का संकेत भी हो सकता है, इसलिए ऐसी स्थिति में बिना वक्त गंवाए तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सहायता लें।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

बार-बार पेशाब और बहुत ज्यादा प्यास? किडनी की बीमारी का हो सकता है संकेत, NCBI से जानिए Fanconi Syndrome के बारे में

ये भी पढ़ें
Fanconi Syndrome Kidney Disease Kidney Health Frequent Urination

खबर शेयर करें:

Published on:

03 Jul 2026 04:01 pm

Hindi News / Health / क्या खाना खाने के बाद बार-बार सीने में जलन होती है? यह सिर्फ एसिडिटी नहीं, GERD का संकेत भी हो सकता है

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

जोड़ों में दर्द, थकान या स्किन रैश? ACR से जानिए क्यों कराते हैं ANA Test

ANA Test in Hindi ANA Test Positive Meaning ANA Blood Test
स्वास्थ्य

रातभर कुछ नहीं खाया, फिर भी सुबह हाई निकली ब्लड शुगर? मेयो क्लिनिक से जानें क्या होता है Dawn Phenomenon

What is dawn phenomenon,High morning blood sugar causes,Diabetes dawn effect,
स्वास्थ्य

हाथों पर दिख रहे हैं छोटे-छोटे उभरे दाने? ये हो सकते हैं Common Warts, मेयो क्लिनिक से जानिए इसके कारण और बचाव

Common warts symptoms,Causes of warts on hands,Human papillomavirus skin signs,
स्वास्थ्य

हार्ट अटैक के बाद हर मिनट क्यों होता है कीमती? Mayo Clinic से जानिए Cardiogenic Shock के शुरुआती संकेत

heart-attack-complications-hindi cardiogenic-shock-signs cardiogenic-shock-causes
स्वास्थ्य

गले के संक्रमण के कुछ हफ्तों बाद बुखार और जोड़ों में दर्द? ICMR से जानिए Acute Rheumatic Fever के संकेत

Acute Rheumatic Fever Symptoms Rheumatic Fever in Hindi
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.