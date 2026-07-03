क्या खाना खाने के बाद बार-बार सीने में जलन होती है? यह सिर्फ एसिडिटी नहीं, GERD का संकेत भी हो सकता है

मायो क्लिनिक और NIDDK के अनुसार, मोटापा, गर्भावस्था, धूम्रपान और देर रात भारी या मसालेदार भोजन करने से जीईआरडी (GERD) का खतरा बढ़ जाता है। 'हायटल हर्निया' जैसी मेडिकल स्थिति भी इसका कारण बन सकती है। हालांकि, यह जरूरी नहीं कि इन स्थितियों से जूझ रहे हर व्यक्ति को यह बीमारी हो ही। अक्सर लोग हर तरह की सीने की जलन को GERD मान लेते हैं, जबकि कभी-कभी ज्यादा खाने या मिर्च-मसाले की वजह से भी अस्थायी एसिडिटी हो सकती है। लेकिन अगर यह समस्या बार-बार हो और रात की नींद खराब करने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।