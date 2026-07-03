खाते समय बार-बार गले में अटकता है खाना? Achalasia हो सकता है, Cleveland Clinic से जानें इसके शुरुआती लक्षण

भोजन नली में खाना फंसे रहने के कारण कई बार बिना पचा हुआ भोजन या खट्टा पानी अचानक वापस गले या मुंह में आ जाता है।- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source-gemini)
Achalasia Symptoms: अक्सर कुछ खाते या पीते समय अगर भोजन एक-दो बार गले में अटके, तो हम इसे सामान्य मानकर पानी पी लेते हैं। लेकिन अगर यह समस्या बार-बार होने लगे और हर बार खाते समय ऐसा महसूस हो कि भोजन छाती या गले में फंस गया है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मेडिकल साइंस में इस स्थिति को एकेलेसिआ (Achalasia) कहा जाता है।
क्लीवलैंड क्लिनिक और मेयो क्लिनिक के अनुसार, यह हमारी भोजन नली से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है। आइए जानते हैं इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं ताकि समय रहते इसकी पहचान की जा सके।
जब हम कुछ खाते हैं, तो भोजन को मुंह से पेट तक ले जाने वाली एक नली होती है जिसे 'भोजन नली' (Esophagus) कहते हैं। इस नली के निचले हिस्से में एक विशेष मांसपेशी (वॉल्व) होती है, जो खाना आने पर खुलती है ताकि भोजन पेट में जा सके। लेकिन एकेलेसिआ की स्थिति में इस नली की नसें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे यह वॉल्व पूरी तरह खुल नहीं पाता और भोजन पेट में जाने के बजाय नली में ही रुकने लगता है।
इस बीमारी के लक्षण समय के साथ धीरे-धीरे बढ़ते हैं। इसके प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं;
1. भोजन निगलने में कठिनाई (Dysphagia)- यह इसका सबसे मुख्य लक्षण है। शुरुआत में ठोस भोजन (जैसे रोटी या चावल) निगलने में परेशानी होती है, लेकिन धीरे-धीरे तरल पदार्थ (पानी या जूस) को गले से नीचे उतारना भी मुश्किल हो जाता है।
2. भोजन का वापस मुंह में आना (Regurgitation)- भोजन नली में खाना फंसे रहने के कारण कई बार बिना पचा हुआ भोजन या खट्टा पानी अचानक वापस गले या मुंह में आ जाता है।
3. छाती में दर्द या जलन- भोजन के अटके रहने से छाती के बीच में भारीपन, जलन या तेज दर्द महसूस हो सकता है, जिसे अक्सर लोग गैस या एसिडिटी समझ लेते हैं।
4. रात में तेज खांसी आना- सोते समय भोजन नली में रुका हुआ खाना सांस की नली की तरफ जाने लगता है, जिससे रात में अचानक तेज खांसी आती है या दम घुटने जैसा महसूस होता है।
5. वजन का लगातार कम होना- भोजन के पेट तक सही तरह से न पहुंचने के कारण शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता, जिससे मरीज का वजन तेजी से घटने लगता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, इसका कोई एक सटीक कारण अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। हालांकि, माना जाता है कि जब शरीर का ऑटोइम्यून सिस्टम (रोग प्रतिरोधक क्षमता) गलती से भोजन नली की नसों को नुकसान पहुँचाने लगता है, तब यह समस्या पैदा होती है।
यदि आपको नियमित रूप से भोजन निगलने में तकलीफ हो रही है, छाती में लगातार दर्द रहता है या बिना किसी कारण के वजन कम हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। एंडोस्कोपी या कुछ विशेष टेस्ट के माध्यम से इसका पता लगाया जाता है, और सही समय पर इलाज मिलने से इस समस्या से पूरी राहत मिल सकती है।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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