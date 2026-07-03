खाते समय बार-बार गले में अटकता है खाना? Achalasia हो सकता है, Cleveland Clinic से जानें इसके शुरुआती लक्षण

जब हम कुछ खाते हैं, तो भोजन को मुंह से पेट तक ले जाने वाली एक नली होती है जिसे 'भोजन नली' (Esophagus) कहते हैं। इस नली के निचले हिस्से में एक विशेष मांसपेशी (वॉल्व) होती है, जो खाना आने पर खुलती है ताकि भोजन पेट में जा सके। लेकिन एकेलेसिआ की स्थिति में इस नली की नसें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे यह वॉल्व पूरी तरह खुल नहीं पाता और भोजन पेट में जाने के बजाय नली में ही रुकने लगता है।