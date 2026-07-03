Diljit Dosanjh Bag Video : दिलजीत दोसांझ अपने बैग में रखते हैं ये दो तेल, रुद्राक्ष और भी कई सारी चीजें, देखिए 

Diljit Dosanjh Bag Essentials: अक्सर एक्टर बैग लिए नजर आते हैं। उन्हें देखकर ज्यादातर फैंस के मन में यह सवाल आता है कि आखिर एक सुपरस्टार अपने बैग में क्या-क्या रखता है। ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ अपने बैग में क्या-क्या रखते हैं, तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके लिए है। हाल ही में दिलजीत ने Vogue के "What's In My Bag" शो में अपने बैग की हर खास चीज दिखाई। आइए जानते हैं कि उनके बैग में क्या-क्या रहता है।