Paneer Butter Masala Recipe: रणवीर बरार, कुणाल कपूर और संजीव कपूर से जानें पनीर बटर मसाला बनाने के सीक्रेट

शेफ कुणाल कपूर के अनुसार पनीर बटर मसाला बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट प्याज और टमाटर का सही अनुपात है। इसलिए जितनी मात्रा में प्याज लें, उससे दोगुनी मात्रा में टमाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही प्याज को सबसे पहले अच्छी तरह सुनहरा होने तक पकाने के बाद अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल के पकाएं। इसके बाद टमाटर डालकर तब तक पकाएं, जब तक वे पूरी तरह गल न जाएं और मसाले से तेल अलग दिखाई न देने लगे। लेकिन ध्यान दें, पनीर डालने के बाद उसे ज्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए। इसके साथ ही हमेशा आखिर में कसूरी मेथी, हरा धनिया और फ्रेश क्रीम डालें। लेकिन ध्यान दें, क्रीम डालने के बाद ग्रेवी को सिर्फ 30 सेकंड तक ही पकाएं, क्योंकि ज्यादा देर पकाने पर क्रीम अपना तेल छोड़ देती है और ग्रेवी का स्वाद व लुक दोनों खराब हो सकते हैं।