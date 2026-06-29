Chai Recipe: कड़वी नहीं बनेगी चाय! शेफ कुनाल कपूर, रणवीर बरार और संजीव कपूर से सीखें परफेक्ट मसाला चाय की रेसिपी

शेफ संजीव कपूर की मसाला चाय बनाने के लिए सबसे पहले इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और थोड़ी सी सौंफ को दरदरा कूट लें। इसके बाद अदरक को भी कूटकर तैयार कर लें। अब एक पैन में करीब 1½ कप पानी उबालें और उसमें चायपत्ती, तैयार मसाला और कुटी हुई अदरक डालकर 1-2 मिनट तक पकाएं। इसके बाद दूध और चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। जब चीनी पूरी तरह घुल जाए, तब चाय को छानकर कप या गिलास में निकाल लें।