Home Decor Ideas: पुराने टायर अब फेंकने की जरूरत नहीं, इन 5 DIY क्रिएटिव आइडियाज से घर को दें स्टाइलिश लुक

अगर घर के लिए बैठने का एक अलग और यूनिक ऑप्शन बनाना चाहते हैं, तो पुराने टायर से ओटोमन तैयार कर सकते हैं। इसके लिए टायर के साइज की एक प्लाई काटें और उसमें चार पैर लगा दें। अब टायर को अपनी पसंद के रंग से पेंट करें और प्लाई के बेस पर स्क्रूड्राइवर की मदद से फिट कर दें। इसके बाद ऊपर वाले हिस्से के लिए फिर से टायर के साइज की प्लाई काटें और उस पर स्पंज व कपड़ा लगाकर सोफे जैसी सीट तैयार करें। इसे टायर के ऊपर सेट कर दें। लीजिए, आपका स्टाइलिश ओटोमन तैयार है।