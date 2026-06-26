iPhone Price Hike: क्या लद गए सस्ते स्मार्टफोन्स के दिन? मेमोरी की महंगाई से आईफोन 15, 16 और 17 जल्द हो सकते हैं महंगे

एपल के सीईओ टिम कुक पहले ही संकेत दे चुके थे कि लगातार बढ़ती लागत को कंपनी हमेशा अपने ऊपर नहीं ले सकती। उनका कहना था कि कंपनी ने कीमतें बढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब ऐसा करना संभव नहीं रह गया। पिछले एक साल में एपल ने अपनी मजबूत सप्लाई चेन और बड़े ऑर्डर की ताकत के दम पर ग्राहकों को बढ़ी हुई लागत का असर महसूस नहीं होने दिया। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि मेमोरी चिप्स की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रह सकती हैं, इसलिए कंपनियों के पास कीमतें बढ़ाने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं बचा है।