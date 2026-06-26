26 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Upcoming Ipo: Knack Packaging समेत 10 नए आईपीओ में मिलेगा पैसा लगाने का मौका, जानिए प्राइस बैंड, GMP और दूसरी डिटेल्स

Stock Market News: अगले हफ्ते आईपीओ मार्केट में कई मौके मिलने वाले हैं। 2 मैनबोर्ड और 8 एसएमई आईपीओ लॉन्च होने जा रहे हैं। पहले से खुला सीएसएम टेक्नोलॉजीज का इश्यू 66 फीसदी सब्सक्राइब हो चुका है।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jun 26, 2026

CSM Technologies IPO

IPO Market में अगले हफ्ते 10 नए आईपीओ लॉन्च होंगे। (PC: AI)

IPO Next Week: आईपीओ मार्केट में एक बार फिर निवेशकों का अच्छा रुझान देखा जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयर अच्छा लिस्टिंग गेन देते दिख रहे हैं। गुरुवार को लिस्ट हुए Avience Biomedicals ने एक ही दिन में पैसा डबल कर दिया। Jio और NSE के प्रस्तावित आईपीओ भी काफी चर्चा में हैं। अगले हफ्ते की बात करें, तो प्राइमरी मार्केट में 10 नई कंपनियां अपना आईपीओ लाने वाली है। इनमें से सिर्फ 2 मैनबोर्ड आईपीओ हैं, बाकी एसएमई आईपीओ हैं। वहीं, 3 पहले से खुले हुए आईपीओ में भी निवेश का मौका मिलगा। आइए जानते हैं कि ये आईपीओ कितने बड़े हैं, क्या प्राइस बैंड है और ग्रे मार्केट में कितना प्रीमियम दिखाई दे रहा है।

पहले से चल रहे इन 3 IPO में लगा पाएंगे पैसा

CSM Technologies IPO

सीएसएम टेक्नोलॉजीज का मैनबोर्ड आईपीओ 24 जून को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इसे 29 जून तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। प्राइस बैंड 107 से 113 रुपये है। यह 145.78 करोड़ का आईपीओ है। यह आईपीओ अब तक 0.66 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। ग्रे मार्केट में शेयर शुक्रवार को 4 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा है।

Sri Priyanka Geo Commex IPO

यह एक एसएमई आईपीओ है, जो 24 जून को ओपन हुआ था और 29 जून को बंद होगा। प्राइस बैंड 207 से 212 रुपये है। यह आईपीओ 94.51 करोड़ रुपये का है। यह आईपीओ अब तक 28 फीसदी भर चुका है।

Crazy Snacks IPO

यह एसएमई आईपीओ 25 जून को खुला और 30 जून को बंद होगा। प्राइस बैंड 39 रुपये से 42 रुपये है। आईपीओ का आकार 31.47 करोड़ रुपये है। यह अब तक 17 फीसदी सब्सक्राइब हुआ है।

अगले हफ्ते लॉन्च होंगे ये नए IPO

Aastha Spintex IPO

यह मैनबोर्ड आईपीओ 29 जून से 1 जुलाई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। प्राइस बैंड 125 से 136 रुपये है। आईपीओ साइज 170 करोड़ रुपये है। ग्रे मार्केट में शेयर 4 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा।

Knack Packaging IPO

यह आईपीओ 1 जुलाई से 3 जुलाई तक ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 161 से 170 रुपये है। आईपीओ साइज 439.50 रुपये है। यह एक मैनबोर्ड आईपीओ है। ग्रे मार्केट में कंपनी का शेयर 11.5 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा।

Adon Agro Commodities IPO

यह एसएमई आईपीओ 29 जून से 1 जुलाई के तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 66 से 70 रुपये है। आईपीओ साइज 44.03 करोड़ रुपये है।

Twinkle Papers IPO

यह आईपीओ 29 जून से 1 जुलाई तक ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 64 से 69 रुपये है। आईपीओ साइज 27.52 करोड़ रुपये है। ग्रे मार्केट में शेयर 8 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा।

Kratikal Tech IPO

यह आईपीओ 30 जून से 2 जुलाई तक ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 128 से 135 रुपये है। आईपीओ साइज 39.69 करोड़ रुपये है। यह शेयर ग्रे मार्केट में 13 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा है।

Vinit Mobile IPO

यह आईपीओ 30 जून से 2 जुलाई तक ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 150 से 158 रुपये है। आईपीओ साइज 34.13 करोड़ रुपये है।

Sampark India Logistics IPO

यह आईपीओ 30 जून से 2 जुलाई तक ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 80 से 84 रुपये है। आईपीओ साइज 27.22 रुपये है।

Atharva Polyplast IPO

यह आईपीओ 30 जून से 2 जुलाई तक ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 55 से 60 रुपये के बीच है। वहीं, आईपीओ साइज 27 करोड़ रुपये है। यह ग्रे मार्केट में 9 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा है।

Teja Engineering Industries IPO

यह आईपीओ 30 जून से 2 जुलाई तक ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 220 रुपये है। आईपीओ साइज 37.36 करोड़ रुपये है।

Seemax Resources IPO

यह आईपीओ 30 जून से 2 जुलाई तक ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 134 से 141 रुपये है। आईपीओ साइज 19.74 करोड़ रुपये है।

Multibaggers Stocks: 1 लाख के हो गए करीब 4 लाख रुपये, इन 10 शेयरों ने बीते 3 महीने में दिया 290% तक रिटर्न, जानिए PE रेश्यो और मार्केट कैप

ये भी पढ़ें
Stock Market Return

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Jun 2026 01:41 pm

Published on:

26 Jun 2026 01:38 pm

Hindi News / Business / Upcoming Ipo: Knack Packaging समेत 10 नए आईपीओ में मिलेगा पैसा लगाने का मौका, जानिए प्राइस बैंड, GMP और दूसरी डिटेल्स

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

FD Calculation: सीनियर सिटीजंस को इन 6 बैंकों की FD में मिल रहा 8% से ज्यादा रिटर्न, 2 या 5 लाख रुपये डालें तो कितना मिलेगा मुनाफा?

FD Returns Comparison Between SFB and PSU
कारोबार

Gold Rate Outlook: सोना अपने रिकॉर्ड लेवल से 29% टूटा, चांदी 1 हफ्ते में 10,000 रुपये गिरी, आगे कहां जाएंगी कीमतें? एक्सपर्ट से समझिए

Gold Price Today
कारोबार

Unicorns in India: सिर्फ 3 साल में ही देश के 2 नए AI स्टार्टअप बन गए यूनिकॉर्न, 5 करोड़ डॉलर तक की जुटाई फंडिंग

Indian startups 2026
कारोबार

Share Market Holiday: लगातार 3 दिन बंद रहेगा शेयर बाजार, क्या बैंकों की भी रहेगी छुट्टी?

nse bse closed today
कारोबार

महिला उद्यमिता को मिला नया मंच, गदग में मेगा ट्रेड फेयर का शुभारंभ

जीतो गदग महिला विंग की ओर से लगाए मेगा ट्रेड फेयर में शामिल महिलाएं।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.