Multibaggers Stocks: 1 लाख के हो गए करीब 4 लाख रुपये, इन 10 शेयरों ने बीते 3 महीने में दिया 290% तक रिटर्न, जानिए PE रेश्यो और मार्केट कैप

शेयर बाजार में आज तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)
Stock Market Return: मिडिल ईस्ट में तनाव कम होते ही भारतीय शेयर बाजार में तेजी का दौर शुरू हो गया है। सेंसेक्स 77,500 से ऊपर और निफ्टी 24,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक मार्केट के लिए यह साल भारी उतार-चढ़ाव वाला रहा है। लेकिन इस दौरान भी ऐसे कई शेयर रहे, जिन्होंने अपने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया। ये ऐसी कंपनियां हैं, जिन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई, बड़े ऑर्डर हासिल किए, नए उत्पाद लॉन्च किए या मुनाफे में लगातार सुधार दिखाया। इसके चलते निवेशकों ने अच्छी खरीदारी की। आइए जानते हैं कि ये शेयर कौन-से हैं और निवेशकों को इन्होंने कितना मुनाफा कराया है।
Sigma Advanced Systems: यह शेयर आज 638 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इसने 3 महीने में 290 फीसदी, 1 साल में 574 फीसदी और 3 साल में 1985 फीसदी रिटर्न दिया है। वहीं, 5 साल का रिटर्न 4,474 फीसदी है। पीई 42.56 पर और मार्केट कैप 11,245.86 करोड़ रुपये है।
Sterlite Technologies: यह शेयर आज 613 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इसने 3 महीने में 218 फीसदी और एक साल में 511 फीसदी रिटर्न दिया है। पीई रेश्यो 534.64 पर है। वहीं, मार्केट कैप 29,939.61 करोड़ रुपये है।
MTAR Technologies: यह शेयर 7,990 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इसने 3 महीने में 124 फीसदी और 1 साल में 395 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 260.39 पर और मार्केट कैप 24,638.28 करोड़ रुपये है।
GE Power India: यह शेयर आज 973 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इसने 3 महीने में 137 फीसदी, 1 साल में 202 फीसदी और 3 साल में 518 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 25.98 पर और मार्केट कैप 6,552.33 करोड़ रुपये है।
|शेयर
|3 महीने का रिटर्न
|सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स
|290%
|स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज
|218%
|एमटीएआर टेक्नोलॉजीज
|124%
|जीई पावर इंडिया
|137%
|बजाज कंज्यूमर केयर
|62.81%
|एवलॉन टेक्नोलॉजीज
|81.33%
|एयरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज
|88.52%
|किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स
|80%
|आदित्य इन्फोटेक
|करीब 100%
|अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स
|50.77%
Bajaj Consumer Care: यह आज 582 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इसने 3 महीने में 62.81 फीसदी, 1 साल में 182 फीसदी और 3 साल में 213 फीसदी रिटर्न दिया है। पीई 40.22 पर और मार्केट कैप 7,649.66 करोड़ रुपये है।
Avalon Technologies: यह शेयर 1753 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 3 महीने में 81.33 फीसदी, 1 साल में 107.44 फीसदी और 3 साल में 243 फीसदी रिटर्न दिया है। पीई रेश्यो 103.55 पर और मार्केट कैप 11,714.79 करोड़ रुपये है।
Aeroflex Industries: यह शेयर गुरुवार दोपहर 468 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 3 महीनों में 88.52 फीसदी रिटर्न दिया है। वहीं, 1 साल में 135.55 फीसदी रिटर्न दिया है। इसका पीई रेश्यो 112.39 है। वहीं, कंपनी का मार्केट कैप 6,347.25 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।
Kirloskar Oil Engines: यह शेयर आज 2480 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 3 महीने में 80 फीसदी और 1 साल में 193 फीसदी रिटर्न दिया है। पीई 63.67 पर और मार्केट कैप 36,514.23 करोड़ रुपये है।
Aditya Infotech: यह शेयर गुरुवार दोपहर 3598 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 महीने में 40 फीसदी रिटर्न दिया है। वहीं, पिछले 3 महीनों में करीब 100 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई रेश्यो 115.43 पर है। कंपनी का मार्केट कैप 42,555.74 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।
Atlanta Electricals: यह शेयर इस समय 1807 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 3 महीनों में 50.77 फीसदी रिटर्न दिया है। पीई रेश्यो 67.32 है और कंपनी का मार्केट कैप 13,526.12 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।
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