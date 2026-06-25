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Top Gainers and Losers: ऑटो, रियल एस्टेट और सीमेंट शेयरों में तेजी से उछला मार्केट, सेंसेक्स 400 पॉइंट चढ़ा, जानिए कौन-से स्टॉक्स में दिखी सबसे अधिक खरीदारी

Share Market Today: कच्चे तेल की कीमतें युद्ध के पहले के स्तर के करीब पहुंच गई हैं। इससे इंडियन इकोनॉमी को लेकर निवेशकों का कॉन्फिडेंस मजबूत हुआ है। यही कारण है कि बाजार में तेजी देखी जा रही है।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Jun 25, 2026

Share Market Today

बाजार में आज अच्छी तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)

Stock Market Today on 25th June 2026: भारतीय शेयर बाजार आज भी बढ़त के साथ खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 400 अंक की बढ़त लेकर 77,391 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स पैक के 19 शेयर हरे निशान पर और 11 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर 0.49 फीसदी या 115 अंक की बढ़त के साथ 24,136 पर ट्रेड करता दिखा। आज ऑटो, रियल एस्टेट और सीमेंट शेयरों में अच्छी तेजी देखी जा रही है।

इंडिगो में आज भी अच्छी तेजी

इंडिगो के शेयर में आज भी तेजी जारी है। यह शुरुआती कारोबार में 3.32 फीसदी की उछाल के साथ सेंसेक्स पैक का टॉप गेनर बना दिखाई दिया। इसके अलावा, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसबीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचयूएल, आईसीआईसीआई बैंक, ट्रेंट, अडानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस और लार्सन एंड टर्बो के शेयर में भी तेजी दिखी। वहीं, पावरग्रिड, टाइटन, इन्फोसिस, बीईएल, एयरटेल, एशियन पेंट और एनटीपीसी लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे।

ऑटो सेक्टर में सबसे अधिक तेजी

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो शुरुआती कारोबारी में निफ्टी ऑटो में सबसे अधिक 2.01 फीसदी की तेजी दिखी। इसके अलावा, निफ्टी रियल्टी में 1.15 फीसदी, निफ्टी सीमेंट में 1.08 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.64 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.50 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.25 फीसदी और निफ्टी एफएमसीजी में 0.47 फीसदी की तेजी देखी गई। इससे इतर निफ्टी आईटी में 0.44 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.28 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.43 फीसदी और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.05 फीसदी की गिरावट देखी गई।

निफ्टी-50 के इन शेयरों में आई तेजी

निफ्टी-50 के इन शेयरों में दिखी गिरावट

रुपये में आई मजबूती

भारतीय रुपया आज मजबूत होकर खुला है। यह यूएस डॉलर के मुकाबले 37 पैसे मजबूत होकर 94.30 पर खुला। क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट के चलते रुपये में यह मजबूती आई है। कच्चे तेल की कीमतें युद्ध के पहले के स्तर के करीब पहुंच गई हैं। WTI क्रूड 1.45 फीसदी फिसलकर 69.32 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, ब्रेंट क्रूड 1.71 फीसदी फिसलकर 72.48 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है।

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Updated on:

25 Jun 2026 10:34 am

Published on:

25 Jun 2026 10:07 am

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