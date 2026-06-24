Anti-AI Trade का क्यों मचा है शोर, क्या चमकने वाली है भारतीय शेयर बाजार की किस्मत?

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई थीम पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन इसमें कुछ समय के लिए ठहराव आ सकता है। कई कंपनियों के वैल्यूएशन काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं और निवेशक अब कमाई के वास्तविक आंकड़ों पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। निवेशक अब एआई से इतर दूसरे बाजारों में मौके तलाश रहे हैं। यही एंटी एआई ट्रेड है। अगर AI से जुड़े शेयरों में बड़ी गिरावट आती है, तो दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे बाजारों का MSCI में वेटेज घट सकता है। ऐसे में भारत का हिस्सा अपने आप बढ़ेगा। इसका सीधा असर उन पैसिव फंड्स और ETF निवेशकों पर पड़ेगा, जिन्हें MSCI इंडेक्स के हिसाब से निवेश करना पड़ता है। ऐसे फंड्स को भारत में अधिक निवेश करना पड़ सकता है।