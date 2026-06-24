IT और Bank सेक्टर में अच्छी खरीदारी से 800 पॉइंट उछला सेंसेक्स, जानिए इस तेजी के 6 बड़े कारण

Why Share Market Rise Today: भारतीय शेयर बाजार में आज बुधवार को भारी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 1.04 फीसदी या 790 अंक की बढ़त के साथ 76,991 पर बंद हुआ। यह कारोबार के दौरान 77,190 अंक तक चला गया था। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 शेयर हरे निशान पर और 7 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.83 फीसदी या 197 अंक की बढ़त के साथ 24,021 पर बंद हुआ।