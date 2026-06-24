SIS Share Price: शेयर बायबैक की उम्मीद से SIS के शेयरों में भारी खरीदारी, 12% उछलकर 52 हफ्ते के हाई पर पहुंची कीमत

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना में बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक 29 जून को आयोजित होगी। इस बैठक में बायबैक प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। घोषणा के बाद कंपनी का शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर बुधवार दोपहर 12 प्रतिशत से अधिक चढ़कर 480.95 रुपये के साथ 52 हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंच गया। कंपनी ने बताया कि कंपनी की सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग के लिए तय लोगों और उनके करीबी रिश्तेदारों के लिए ट्रेडिंग विंडो 23 जून 2026 से बंद कर दी गई है और बोर्ड बैठक के परिणाम घोषित होने के 48 घंटे बाद तक बंद रहेगी।