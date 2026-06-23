AI Stocks Crash: कोरिया के बाजार में कोहराम, KOSPI 10% टूटा, क्या जारी रहेगी AI शेयरों में बिकवाली?

Samsung Electronics Share Crash: दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में मंगलवार सुबह जोरदार गिरावट देखने को मिली। गिरावट इतनी बड़ी थी कि कोस्पी (Kospi) को अपनी ट्रेडिंग 20 मिनट के लिए रोकनी पड़ी। कोस्पी इंडेक्स में 9.99 फीसदी की गिरावट आई, जो पिछले 3 महीने से ज्यादा समय में सबसे बड़ी गिरावट है। वहीं, कोस्पी के शेयरों की कीमत अपने अब तक के सबसे ऊंचे भाव से काफी नीचे आ गई हैं। एसके हाइनिक्स (SK Hynix Inc.) के शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 11 फीसदी और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स (Samsung Electronics Co.) के शेयर 8 फीसदी तक गिर गए।