Infosys-TCS समेत आईटी शेयरों में फिर से क्यों आई गिरावट? जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

IT Stocks Today: मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में IT स्टॉक दबाव में है और इनमें 3 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई। ग्लोबल टेक शेयरों में बिकवाली का असर भारतीय IT स्टॉक्स पर भी पड़ा। इससे सोमवार को IT स्टॉक्स में आई तेजी का असर खत्म हो गया और इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस और एचसीएल टेक जैसी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई। IT स्टॉक्स कि गिरावट का असर व्यापक बाजार पर भी दिखाई दिया। बीएसई और एनएसई दोनों ही एक्सचेंज आज सपाट ट्रेड करते दिखे।