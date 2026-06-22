22 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Crypto Trading Tips: सुबह, शाम या देर रात, कौन-सा समय क्रिप्टो में ट्रेड के लिए है परफेक्ट?

Best Time for Crypto Trading: क्रिप्टो बाजार 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन भारतीय ट्रेडर्स के लिए शाम 6:30 बजे से रात 10:30 बजे तक का समय सबसे अहम माना जाता है। इसी दौरान यूरोप और अमेरिका दोनों बाजार सक्रिय रहते हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jun 22, 2026

Best Time for Crypto Trading

क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे खुला रहता है। (PC: AI)

Investment in Crypto Market: अक्सर लोग यह सवाल करते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग किस समय करना सबसे सही रहता है। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट कभी बंद नहीं होता। रात हो या दिन, रविवार हो या त्योहार, ट्रेडिंग लगातार चलती रहती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर घंटे कमाई का मौका बराबर होता है। सच तो यह है कि कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब बाजार में जान आ जाती है, जबकि कुछ समय ऐसा होता है जब ट्रेडर चाहकर भी अच्छे मौके नहीं ढूंढ़ पाते।

शाम 6:30 बजे से रात 10:30 बजे तक का समय

मास्टरट्रस्ट के चीफ रिसर्च ऑफिसर डॉ रवि सिंह ने पत्रिका डॉट कॉम को बताया कि भारतीय निवेशकों के लिए शाम का समय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। खासकर शाम 6:30 बजे से रात 10:30 बजे के बीच का चार घंटे का स्लॉट सबसे अहम है। ऐसा इसलिए, क्योंकि इसी दौरान यूरोप और अमेरिका के बड़े बाजार एक साथ एक्टिव रहते हैं। जब दुनिया के दो सबसे बड़े फाइनेंशियल सेंटर एक साथ जाग रहे हों, तो बाजार में हलचल बढ़ना स्वाभाविक है।

प्राइस मूवमेंट देखना हो जाता है आसान

शाम 6:30 बजे के बाद यूरोपीय और अमेरिकी ट्रेडर्स दोनों बाजार में मौजूद रहते हैं। नतीजा यह होता है कि खरीदने और बेचने वालों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है। ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है, स्प्रेड कम होता है और कीमतों में साफ मूवमेंट देखने को मिलता है।

महत्वपूर्ण डेटा आने का भी यही है समय

यही वह समय भी होता है जब अमेरिका से जुड़े बड़े आर्थिक आंकड़े, महंगाई के डेटा, ETF फ्लो और अन्य महत्वपूर्ण खबरें सामने आती हैं। कई बार पूरे दिन की सबसे बड़ी चाल इसी दौरान देखने को मिलती है।

आपके लिए कौन-सा समय है सही?

हर ट्रेडर की रणनीति अलग होती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि दिन का कौन-सा हिस्सा किस तरह के निवेशकों के लिए बेहतर माना जाता है।

दोपहर 1:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक: इस दौरान यूरोपीय बाजार खुलते हैं। बाजार में धीरे-धीरे वॉल्यूम बढ़ना शुरू होता है। नए ट्रेंड पकड़ने और शुरुआती संकेत देखने के लिए यह समय अच्छा माना जाता है।

शाम 6:30 बजे से रात 10:30 बजे तक: इस समय यूरोप और अमेरिका दोनों एक्टिव रहते हैं। यही सबसे ज्यादा लिक्विडिटी वाला समय होता है। अधिकांश निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए यह सबसे बेहतर ट्रेडिंग विंडो मानी जाती है।

रात 10:30 बजे से 1:30 बजे तक: यह वह समय है, जब अमेरिकी बाजार पूरी तरह हावी रहते हैं। इस दौरान उतार-चढ़ाव तेज हो सकता है। डे ट्रेडर्स और स्कैल्पर्स के लिए यह समय काफी उपयोगी माना जाता है।

सुबह 2 बजे से सुबह 6 बजे तक: यह वह समय है जब बाजार में अक्सर सन्नाटा रहता है। वॉल्यूम कम होता है और कीमतों में अचानक झटके देखने को मिल सकते हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट इस दौरान ट्रेडिंग से बचने की सलाह देते हैं।

कब रहती है सबसे ज्यादा वोलैटिलिटी?

क्रिप्टो में वोलैटिलिटी यानी कीमतों का तेजी से ऊपर-नीचे होना कई ट्रेडर्स के लिए कमाई का मौका होता है। लेकिन यह मौका हर समय नहीं मिलता। भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से रात 1 बजे तक बाजार सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। वहीं, रात 8:30 बजे से रात 2 बजे तक अमेरिकी बाजार के प्रभाव के कारण कीमतों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके उलट सुबह के समय बाजार अपेक्षाकृत शांत रहता है और बड़े ब्रेकआउट कम देखने को मिलते हैं।

ट्रेड कब न करें?

अक्सर लोग यह जानने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि ट्रेड कब करें। लेकिन अनुभवी ट्रेडर्स कहते हैं कि यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि ट्रेड कब नहीं करना चाहिए।

  1. तड़के सुबह 2 बजे से सुबह 6 बजे तक

इस दौरान लिक्विडिटी कम रहती है। स्प्रेड बढ़ जाते हैं और कई बार ऑर्डर अपेक्षित कीमत पर नहीं भरते। जोखिम बढ़ जाता है।

  1. वीकेंड

शनिवार और रविवार को ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी घट जाता है। ऐसे माहौल में अचानक बड़े उछाल या तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। कई बार छोटे ऑर्डर भी कीमतों को ज्यादा प्रभावित कर देते हैं।

सिर्फ सही समय चुनना ही काफी नहीं

अगर आपको लगता है कि सही समय पर ट्रेड करने से मुनाफा तय हो जाता है, तो यह सच नहीं है। अच्छा समय मौके देता है, रिटर्न की गारंटी नहीं। ट्रेड करने से पहले मार्केट वॉल्यूम, वोलैटिलिटी का स्तर, बिटकॉइन डोमिनेंस, वैश्विक आर्थिक खबरें, ट्रेडिंग पेयर की लिक्विडिटी, ETF फ्लो और संस्थागत निवेश के रुख पर भी नजर रखना जरूरी है।

Turtlemint IPO 50% हो चुका है सब्सक्राइब, उधर Riyaasat Lifestyle को मिला रूखा रिस्पांस, जानिए क्या है GMP?

ये भी पढ़ें
Riyaasat Lifestyle IPO

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Jun 2026 04:24 pm

Hindi News / Business / Crypto Trading Tips: सुबह, शाम या देर रात, कौन-सा समय क्रिप्टो में ट्रेड के लिए है परफेक्ट?

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Aadhaar Update: UIDAI फ्री कर रहा है आधार मोबाइल ऐप में 1 जुलाई से ईमेल अपडेट की सुविधा, जानिए प्रोसेस

Free Aadhaar Email Verification
कारोबार

Multibagger Stock: 5 साल में 1268% रिटर्न, आज 7% की तेजी, घाटे से मुनाफे में लौटते ही एजुकेशन सेक्टर की इस कंपनी के शेयर में आया उछाल

Share Market Update
कारोबार

Bajaj Auto के 5,633 करोड़ के Share buyback में कितना मिल सकता है रिटर्न, क्या करना चाहिए आपको निवेश?

Bajaj Auto Share Buyback Offer
कारोबार

Turtlemint IPO 50% हो चुका है सब्सक्राइब, उधर Riyaasat Lifestyle को मिला रूखा रिस्पांस, जानिए क्या है GMP?

Riyaasat Lifestyle IPO
कारोबार

Kirloskar Oil Engines के शेयर में 20% अपर सर्किट, बड़ा ऑर्डर मिलते ही स्टॉक पर टूट पड़े निवेशक, ब्रोकरेज फर्म्स ने बढ़ाया टार्गेट प्राइस

Kirloskar Oil Engines Shares surg
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.