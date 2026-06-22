Kirloskar Oil Engines के शेयर में 20% अपर सर्किट, बड़ा ऑर्डर मिलते ही स्टॉक पर टूट पड़े निवेशक, ब्रोकरेज फर्म्स ने बढ़ाया टार्गेट प्राइस

Share Market: सोमवार को किर्लोस्कर ऑयल इंजंस (KOEL) के शेयर में 20 फीसदी का अपर सर्किट लगा है। कंपनी को हाइपरनेक्स्ट (HyperNext) से 192 मेगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर पावर सिस्टम का बड़ा ऑर्डर मिला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सौदा सिर्फ एक ऑर्डर नहीं, बल्कि भारत की डेटा सेंटर इंडस्ट्री में कंपनी की बड़ी एंट्री का संकेत है। इसी वजह से कंपनी के शेयरों में जमकर खरीदारी हुई और यह 52 हफ्ते के हाई लेवल पर पहुंच गया।