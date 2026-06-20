EV की Battery खराब हुई तो आएगा लाखों रुपये का खर्चा, क्या नॉर्मल इंश्योरेंस में मिल पाएगा आपको कवर?

Electric Vehicle: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है, ऐसे में EV लेने वाले लोगों को इंश्योरेंस लेते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है। पेट्रोल या डीजल की गाड़ी के लिए लिया जाने वाला इंश्योरेंस कवर EV के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंजन बेस गाडियों कि तुलना में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ज्यादा जोखिम होता है। EV का बीमा प्रीमियम आमतौर पर पेट्रोल-डीजल की गाड़ियों के प्रीमियम से 20 से 25 फीसदी अधिक होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ मोटर इंश्योरेंस पर निर्भर रहने के बजाए EV की तकनीकी जरूरतों के आधार पर इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए।