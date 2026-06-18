Car-Bike का Loan चुकाने के बाद RC से कैसे हटाएं हाइपोथिकेशन? इंश्योरेंस क्लेम में आ सकती है दिक्कत

एक्सपर्ट्स के अनुसार, RC में हाइपोथिकेशन बने रहने से वाहन बेचने और इश्योरेंस क्लेम में सबसे ज्यादा समस्या आती है। कोई भी खरीदार या कोई डीलर अक्सर ऐसे वाहन को खरीदने से बचते हैं और यदि खरीदने को तैयार भी होता है तो वाहन की कीमत पर भी असर पड़ सकता है। इंश्योरेंस क्लेम के मामले में भी इसका असर पड़ता है। यदि वाहन चोरी हो जाए या किसी दुर्घटना में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाए तो बीमा कंपनी पहले किसी भी क्लेम राशि का भुगतान बैंक को करेगी और उसके बाद बची हुई राशि वाहन मालिक को मिलेगी। इसलिए RC रिकॉर्ड को अपडेट रखना जरूरी है।