Taxpayers ध्यान रखें ITR भरने की ये 6 डेडलाइन्स, जानिए आपके लिए कौन-सी है लास्ट डेट

ITR Filing Last Date: फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और फाइलिंग की लास्ट डेट भी तय कर दी गई है। हमेशा की तरह अलग-अलग कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए अलग डेडलाइन है। ITR फाइलिंग के लिए सबसे कम समय वेतनभोगी कर्मचारियों को दिया गया है। वहीं, गैर ऑडिट व्यवसाय और प्रोफेशनल वर्ग को अतिरिक्त समय दिया गया है। इससे टैक्सपेयर्स को अपनी इनकम, कटौती और टैक्स की जानकारी को सही तरीके से फाइल करने का ज्यादा समय मिलेगा।