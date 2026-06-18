18 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

US Iran Peace Deal पर साइन के बाद 2% गिरा कच्चा तेल, आपके शहर में क्या हैं पेट्रोल-डीजल के रेट

Crude Oil Price Today: अमेरिका-ईरान समझौते के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। इससे भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है, फिलहाल ग्राहकों को किसी नई राहत की घोषणा नहीं मिली है और पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Jun 18, 2026

crude oil price drop after us iran peace deal

Crude Oil के दामों में लगातार गिरावट जारी है। (PC: Ani)

Petrol Diesel Price on 18 June 2026: ग्लोबल एनर्जी मार्केट पिछले 3 महीनों से ज्यादा समय से बुरी तरह से प्रभावित रहा है। इसका मुख्य कारण मिडिल ईस्ट में हुए युद्ध और खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में आपूर्ति बाधित होना था। इससे युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में भारी तेजी देखने को मिली। लेकिन अब अमेरिका और ईरान ने पीस डील पर आधिकारिक हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस घटना के बाद ब्रेंट क्रूड और WTI दोनों बेंचमार्क में गिरावट दर्ज की गई है। क्रूड ऑयल में आई नरमी से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट की उम्मीद पैदा हुई हैं। फिलहाल पेट्रोल-डीजल की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और कीमतें आखिरी बार बढ़ने के बाद स्थिर बनी हुई हैं।

पीस डील साइन होने के बाद क्रूड ऑयल रेट

अमेरिका और ईरान के बीच हुए आधिकारिक शांति समझौते के बाद तेल बाजार में गिरावट जारी है। ब्रेंट क्रूड 1.07 डॉलर यानी 1.35 प्रतिशत गिरकर 78.48 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। जबकि शुरुआती कारोबार में WTI क्रूड 1.90 फीसदी या 1.46 डॉलर गिरकर 75.33 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। समझौते के तहत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेल और गैस की आवाजाही को सामान्य किया जाएगा इसके साथ ही फ्रीज की गई ईरानी संपत्ति को रिलीज किया जाएगा।

आपके शहर में क्या हैं पेट्रोल-डीजल के दाम

भारत के हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, जयपुर, पटना, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये प्रति लीटर से ऊपर बनी हुई हैं।

शहरपेट्रोल (रु./लीटर)डीजल (रु./लीटर)
नई दिल्ली₹102.12₹95.20
कोलकाता₹113.47₹99.82
मुंबई₹111.18₹97.83
चेन्नई₹107.88₹99.65
गुरुग्राम₹102.80₹95.47
नोएडा₹102.42₹95.86
बेंगलुरु₹110.89₹98.80
भुवनेश्वर₹109.22₹100.92
चंडीगढ़₹101.54₹89.47
हैदराबाद₹115.73₹103.82
जयपुर₹112.66₹97.78
लखनऊ₹101.92₹95.41
पटना₹113.35₹99.36
तिरुवनंतपुरम₹115.49₹104.40

पिछले महीने बढ़े थे आखिरी बार दाम

भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बदलाव का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ता है। पिछले महीने 25 मई तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भारत में पेट्रोल-डीजल के दामों को चार बार बढ़ोतरी करके 7.5 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाया था। पहली बढ़ोतरी 15 मई 2026 को साल 2022 के बाद पहली बार हुई थी। इसके बाद अगले दस दिनों में तीन बार और दाम बढ़ाए गए थे।

डोनाल्ड ट्रंप ने लिया ईरान की जब्त संपत्ति छोड़ने का फैसला, कहा – ‘हमारा पैसा नहीं’

ये भी पढ़ें
Donald Trump with Marco Rubio

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Business news

पेट्रोल-डीजल

US Israel Iran War

Published on:

18 Jun 2026 09:51 am

Hindi News / Business / US Iran Peace Deal पर साइन के बाद 2% गिरा कच्चा तेल, आपके शहर में क्या हैं पेट्रोल-डीजल के रेट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

US Fed ने दिये इस साल ब्याज दर बढ़ाने के संकेत, Share Market पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट से समझिए

Share Market News
कारोबार

PF का पैसा निकालने की पड़ने वाली है जरूरत? क्लेम न अटके इसलिए निपटा लें ये 4 जरूरी काम

Provident fund
कारोबार

Share Market में लगाचार चौथे दिन बढ़त, इस हफ्ते Jio और NSE अपने IPO के लिए कर सकते हैं अप्लाई

Reliance Jio Listing
कारोबार

Success Story: किसी को बेटे की बीमारी तो किसी को हनीमून टिकट से आया आइडिया, मिलिए इन 5 हसबैंड-वाइफ फाउंडर्स से जिन्होंने बनाई हजारों करोड़ की कंपनियां

husband-wife founder in india
कारोबार

Stock Market Outlook: 4 दिन में 3200 अंक चढ़ा सेंसक्स, निफ्टी 24,000 से ऊपर, पीस डील के बाद क्या होनी चाहिए निवेशकों की रणनीति?

Stock Market
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.