US Iran Peace Deal पर साइन के बाद 2% गिरा कच्चा तेल, आपके शहर में क्या हैं पेट्रोल-डीजल के रेट

Petrol Diesel Price on 18 June 2026: ग्लोबल एनर्जी मार्केट पिछले 3 महीनों से ज्यादा समय से बुरी तरह से प्रभावित रहा है। इसका मुख्य कारण मिडिल ईस्ट में हुए युद्ध और खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में आपूर्ति बाधित होना था। इससे युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में भारी तेजी देखने को मिली। लेकिन अब अमेरिका और ईरान ने पीस डील पर आधिकारिक हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस घटना के बाद ब्रेंट क्रूड और WTI दोनों बेंचमार्क में गिरावट दर्ज की गई है। क्रूड ऑयल में आई नरमी से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट की उम्मीद पैदा हुई हैं। फिलहाल पेट्रोल-डीजल की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और कीमतें आखिरी बार बढ़ने के बाद स्थिर बनी हुई हैं।