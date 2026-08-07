SBI Q1 Results: पहली तिमाही में 10% बढ़ा एसबीआई का मुनाफा, कारोबार पहुंचा 110 लाख करोड़ के पार, शेयर में तेजी

SBI Q1 Profit: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिये हैं। ये बाजार की उम्मीदों से बेहतर रहे हैं। बैंक का शुद्ध मुनाफा 10% बढ़कर 21,121 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यह आंकड़ा बाजार की उम्मीद 19,052 करोड़ रुपये से काफी बेहतर रहा। पिछले साल की समान तिमाही में बैंक का मुनाफा 19,160 करोड़ रुपये था। सिर्फ मुनाफा ही नहीं, ब्याज से होने वाली कमाई और कर्ज वितरण में भी SBI ने मजबूत परफॉर्म किया है। यही वजह रही कि बैंक के नतीजों को बाजार ने सकारात्मक माना और शेयर में तेजी देखने को मिली।