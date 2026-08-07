Ixigo Share Price 7th August: रिकॉर्ड मुनाफे के बावजूद 13% गिरकर क्यों बंद हुआ शेयर? जानिए ब्रोकरेज फर्म्स ने क्या दिए टार्गेट प्राइस

Ixigo ने जून तिमाही में अपने इतिहास का सबसे बड़ा मुनाफा कमाया है, लेकिन शेयर बाजार ने इस खबर पर कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। उल्टे, शुक्रवार को कंपनी का शेयर कारोबार के दौरान 13 फीसदी से ज्यादा टूट गया। वजह रही कंपनी की वही रणनीति, जिस पर वह अड़ी हुई है। मैनेजमेंट ने स्पष्ट कर दिया कि होटल कारोबार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में निवेश का सिलसिला जारी रहेगा। यही बात निवेशकों और ब्रोकरेज कंपनियों को खटकी है। उनका मानना है कि इन बड़े निवेशों का असर आने वाले कुछ समय तक कंपनी के मुनाफे और मार्जिन पर पड़ सकता है। कंपनी का शेयर एनएसई पर 12.91 फीसदी या 26.17 रुपये की गिरावट के साथ 176.50 रुपये पर बंद हुआ है।