नहीं मिला इनकम टैक्स रिफंड? ITR भरने में की होंगी ये गलतियां, जानिए 2026 में इनसे कैसे बचें

बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसाइटी की कोषाध्यक्ष किंजल भट्टा के अनुसार, टैक्स रिटर्न में ज्यादातर गलतियां, टैक्सपेयर्स की गणना और AIS में दर्ज आंकड़ों के मेल न खाने की वजह से होती हैं। कई लोग कैपिटल गेन गलत दिखाते हैं, गलत रिबेट का दावा कर देते हैं या जरूरी फॉर्म, जैसे विदेशी टैक्स क्रेडिट के लिए Form 67 भरना भूल जाते हैं। वहीं, दीपेश छेड़ा (ध्रुवा एडवाइजर्स) का कहना है कि ब्याज से होने वाली आय, पुराने नियोक्ता से मिली सैलरी, विदेशी एसेट और निष्क्रिय बैंक खातों की जानकारी ना देना भी आम चूक है। इससे रिटर्न पर सवाल खड़े हो जाते हैं।