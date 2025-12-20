20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

नहीं मिला इनकम टैक्स रिफंड? ITR भरने में की होंगी ये गलतियां, जानिए 2026 में इनसे कैसे बचें

इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय की गई छोटी-सी गलती भी बड़ा नोटिस और पेनल्टी बन सकती है। 2025 में कई करदाताओं ने ऐसी चूकें कीं, जिनसे रिफंड अटक गया या टैक्स विवाद बढ़ा। 2026 के लिए पहले से तैयारी कर लें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 20, 2025

ITR mistakes

जल्दबाजी में या अंदाजे से ITR फाइल नहीं करना चाहिए। (PC: Freepik)

इनकम टैक्स भरने में ज्यादातर लोगों को परेशानी आती है। अमूमन लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है, फिर भी वे खुद आईटीआर फाइल करते हैं, और गलतियां कर देते हैं। वहीं, कई बार अच्छा सीए नहीं मिलता और वह लापरवाही से काम करता है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि 2025 में लोगों ने कई गलतियां की, जिन्हें अगले साल होने से रोका जा सकता है। आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी गलतियां होती हैं और किन तरीकों से आप गलती करने से बच सकते हैं।

लोग करते हैं ये गलतियां

बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसाइटी की कोषाध्यक्ष किंजल भट्टा के अनुसार, टैक्स रिटर्न में ज्यादातर गलतियां, टैक्सपेयर्स की गणना और AIS में दर्ज आंकड़ों के मेल न खाने की वजह से होती हैं। कई लोग कैपिटल गेन गलत दिखाते हैं, गलत रिबेट का दावा कर देते हैं या जरूरी फॉर्म, जैसे विदेशी टैक्स क्रेडिट के लिए Form 67 भरना भूल जाते हैं। वहीं, दीपेश छेड़ा (ध्रुवा एडवाइजर्स) का कहना है कि ब्याज से होने वाली आय, पुराने नियोक्ता से मिली सैलरी, विदेशी एसेट और निष्क्रिय बैंक खातों की जानकारी ना देना भी आम चूक है। इससे रिटर्न पर सवाल खड़े हो जाते हैं।

बिना मिलान के भरा आईटीआर

विशेषज्ञों का कहना है कि गलत धारणाओं ने भी उतनी ही परेशानी खड़ी की जितनी चूकों ने। कई करदाताओं ने AIS/TIS को या तो पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत मान लिया और अपने खातों की स्टेटमेंट्स से मिलान (cross verification) नहीं किया। कुछ लोगों को लगा कि नया टैक्स रेजीम हमेशा फायदेमंद होता है, जबकि कई मामलों में पुराने रेजीम की छूट बेहतर रहती है। दीपेश छेड़ा के अनुसार, गलत HRA क्लेम भरना, ज्यादा डिडक्शन दिखाना, और प्रॉपर्टी या इक्विटी गेन में चूक होने पर 50% से 200% तक पेनल्टी लग सकती है।

ITR भरने से पहले करें ये उपाय

  • AIS, TIS, और Form 26AS को डाउनलोड करें और सभी स्टेटमेंट्स के साथ मिलान करें।
  • शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोग हर तिमाही ब्रोकर स्टेटमेंट की जांच करें और कैपिटल गेन्स को चेक करते रहें।
  • वित्त वर्ष की शुरुआत में ही तय करें कि पुराना टैक्स सिस्टम चुनना है या नया, और टैक्स कैलकुलेशन करके फैसला लें।
  • घर का किराया, बीमा, NPS और निवेश से जुड़े सभी दस्तावेज एक डिजिटल फोल्डर में संभाल कर रखें, ताकि रिटर्न भरते समय परेशानी न हो।
  • अपनी इनकम के हिसाब से सही ITR फॉर्म चुनें और सभी जरूरी कॉलम व शेड्यूल सही तरीके से भरें।
  • आखिरी तारीख का इंतजार न करें, समय पर रिटर्न फाइल करें और उसे ई-वेरिफाई जरूर करें, ताकि रिटर्न रिजेक्ट न हो।

ये भी पढ़ें

Car Loan लेने का बना रहे हैं प्लान? ये 5 बैंक ऑफर कर रहे सबसे कम ब्याज दर
कारोबार
Car loan comparision

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Dec 2025 12:39 pm

Hindi News / Business / नहीं मिला इनकम टैक्स रिफंड? ITR भरने में की होंगी ये गलतियां, जानिए 2026 में इनसे कैसे बचें

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Real Estate News: प्रॉपर्टी का मालिक बनना है तो सिर्फ रजिस्ट्री काफी नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किये तो हो जाएगा बड़ा नुकसान

Real Estate News
कारोबार

ताइवान पर US-China आमने-सामने, भारत के लिए क्या हैं संकेत?

US China Taiwan
कारोबार

UK जाना हो गया मुश्किल, महंगा हुआ वर्क वीजा, स्टूडेंट्स पर बढ़ा दबाव, जानिए पूरी डिटेल

UK immigration
कारोबार

ओला-उबर के टक्कर में आ रही Bharat Taxi बढ़ाएगी ड्राइवर्स की कमाई, जानिए कैसा है बिजनेस मॉडल

Bharat Taxi App
कारोबार

बांग्लादेश की अस्थिरता भारतीय कारोबारियों के लिए फायदे का सौदा, इस तरह बढ़ेगा बिजनेस

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.