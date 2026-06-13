कितना होता है 1 ट्रिलियन डॉलर जिसके पार चली गई Elon Musk की Net Worth, 8.2 अरब लोगों में बांट दें पैसा तो प्रत्येक को कितना मिलेगा?

Elon Musk Net Worth: स्पेसएक्स, टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन गए हैं। उनकी नेटवर्थ 1 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गई है। यह स्पेसएक्स के शेयर की वजह से हुआ है। स्पेसएक्स के शेयर की शुक्रवार को अमेरिकी सूचकांक नैस्डेक पर शानदार लिस्टिंग हुई है। यह शेयर 135 डॉलर की आईपीओ प्राइस की तुलना में 11 फीसदी के प्रीमियम के साथ 150 डॉलर पर लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के बाद भी शेयर में तेजी जारी रही और यह 19 फीसदी की बढ़त लेकर 160.95 डॉलर पर बंद हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ रहा है। एलन मस्क की रॉकेट बनाने वाली यह कंपनी अब 2.1 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ यूएस लिस्टेड कंपनियों में छठी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है।