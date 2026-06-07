भारत में गिरती प्रजनन दर पर एलन मस्क ने जताई चिंता

हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रजनन दर इतिहास में पहली बार प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर गई है, जो सिर्फ एक दशक में 2.3 से घटकर 1.9 हो गई है। यह रिपोर्ट 2024 के आंकड़ों पर आधारित है। दिल्ली की प्रजनन दर अब 1.2 है, जो फिनलैंड से भी कम है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की प्रजनन दर 1.6 है। राजस्थान की प्रजनन दर 2.3, उत्तर प्रदेश की प्रजनन दर 2.6 और बिहार की प्रजनन दर 2.9 है। सोशल मीडिया पर इस रिपोर्ट को रिपोस्ट करते हुए मस्क ने चिंता जताते हुए लिखा, "भारत की जन्म दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर गई है। उच्चतम शिक्षित लोगों में भारत की जन्म दर कई वर्षों पहले ही प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर गई थी।"