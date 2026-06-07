7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

भारत में गिरती प्रजनन दर पर एलन मस्क ने जताई चिंता

भारत में गिरती प्रजनन दर पर दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। क्या कहा एलन ने? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jun 07, 2026

Elon Musk

एलन मस्क (File Photo)

दुनियाभर में गिरती प्रजनन दर चिंता का विषय है। कई देशों में प्रजनन दर (Fertility Rate) कम होने से युवा जनसंख्या के मुकाबले बुज़ुर्गों की संख्या बढ़ रही है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क (Elon Musk) अक्सर ही इस पर चिंता जाहिर करते हैं। मस्क का मानना है कि गिरती प्रजनन दर और घटती जनसंख्या चिंताजनक है। भारत (India) में गिरती प्रजनन दर पर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिस पर मस्क ने चिंता जताई है।

प्रतिस्थापन दर से नीचे गिरी भारत की प्रजनन दर

हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रजनन दर इतिहास में पहली बार प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर गई है, जो सिर्फ एक दशक में 2.3 से घटकर 1.9 हो गई है। यह रिपोर्ट 2024 के आंकड़ों पर आधारित है। दिल्ली की प्रजनन दर अब 1.2 है, जो फिनलैंड से भी कम है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की प्रजनन दर 1.6 है। राजस्थान की प्रजनन दर 2.3, उत्तर प्रदेश की प्रजनन दर 2.6 और बिहार की प्रजनन दर 2.9 है। सोशल मीडिया पर इस रिपोर्ट को रिपोस्ट करते हुए मस्क ने चिंता जताते हुए लिखा, "भारत की जन्म दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर गई है। उच्चतम शिक्षित लोगों में भारत की जन्म दर कई वर्षों पहले ही प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर गई थी।"

क्या है प्रजनन प्रतिस्थापन स्तर?

प्रजनन प्रतिस्थापन स्तर वह औसत संख्या है जिसमें एक महिला को बच्चों को जन्म देना चाहिए जिससे एक पीढ़ी अपनी जगह दूसरी पीढ़ी को पूरी तरह प्रतिस्थापित कर सके। विकसित देशों में यह स्तर 2.1 बच्चे प्रति महिला माना जाता है। इसमें 0.1 अतिरिक्त इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि कुछ बच्चे छोटी उम्र में मर जाते हैं और जन्म के समय लड़कों की संख्या लड़कियों से थोड़ी ज़्यादा होती है।

प्रजनन दर का प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिरना क्यों है चिंताजनक?

जब प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे चली जाती है, तो लंबे समय में आबादी घटने लगती है। इससे देश की जनसंख्या में युवाओं की संख्या कम होती है और बुज़ुर्गों की संख्या बढ़ती है। ऐसा होने पर कार्यबल में कमी आती है। काम करने वाले लोगों की संख्या कम होती है, जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। देश में उत्पादकता और नवाचार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक सुरक्षा पर बोझ बढ़ता है, क्योंकि टैक्स देने वालों की संख्या कम होती है, लेकिन पेंशन और हेल्थकेयर पर खर्च बढ़ता है। आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ता है और देश की वैश्विक ताकत भी कम होती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Elon Musk

world news

World News in Hindi

Updated on:

07 Jun 2026 01:32 pm

Published on:

07 Jun 2026 01:09 pm

Hindi News / World / भारत में गिरती प्रजनन दर पर एलन मस्क ने जताई चिंता

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ट्रंप-नेतन्याहू की दोस्ती में दरार! अमेरिका के खिलाफ इजरायली जासूसी का बढ़ा खतरा, पहले भी आ चुके हैं ऐसे मामले

THE PENTAGAN REPORT IRAN-US WAR UPDATE
विदेश

अमेरिका में एक और भारतीय शख्स की हत्या, पिज़्ज़ा डिलीवरी करने गया तो हमलावरों ने सिर में मारी गोलियाँ

Anshul Kuncha
विदेश

Russia-Ukraine War: यूक्रेन के हमले को रूस ने किया फेल, मार गिराए 339 यूक्रेनी ड्रोन्स

Downed drone
विदेश

US-Iran War: होर्मुज में बढ़ा तनाव, अमेरिकी सेना ने मार गिराए ईरान के दो ड्रोन

US-Iran War
विदेश

पीएम मोदी ने गिफ्ट में दिया था जो हीरा उसे रखना चाहती थी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की पत्नी जिल, आत्मकथा में किया खुलासा

PM Narendra Modi with Joe and Jill Biden
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.