कहीं निगेटिव तो नहीं है आपकी Net Worth? जान लें चेक करने का फॉर्मूला, दिखें ये संकेत तो हो जाएं सावधान

यदि आपकी कुल संपत्ति में लगातार कमी होने लगे और कर्ज में बढ़ोतरी हो, तो यह आपकी नेटवर्थ को नेगेटिव कर देता है। ऐसे में आपको अपनी नेटवर्थ की गणना हर साल करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि क्या नेटवर्थ कम तो नहीं हो रही। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति 10 लाख रुपये है लेकिन उस पर 15 लाख रुपये का कर्ज है, तो उसकी नेटवर्थ माइनस 5 लाख रुपये होगी। यह स्थिति बताती है कि व्यक्ति को सबसे पहले कर्ज कम करने और खर्चों पर कंट्रोल करने की जरूरत है।