Crude Oil में 3 डॉलर प्रति बैरल की तेजी, ईरान के एक प्रस्तावित बिल का असर, जानिए भारत में पेट्रोल-डीजल के ताजा दाम

Petrol Diesel Price Today 7 August 2026: अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड दोनों में करीब 3 डॉलर प्रति बैरल की तेजी देखने को मिली। ईरान और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को लेकर बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक तेल बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है। भारत अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का सीधा असर देश के पेट्रोल-डीजल के दाम, महंगाई और आयात बिल पर पड़ सकता है। लेकिन अभी पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है।