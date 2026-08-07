अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सख्त की समुद्री नाकेबंदी

अमेरिकी नाकेबंदी का ईरान पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। अमेरिका की नेवी ईरानी बंदरगाहों से आने वाले और की तरफ जाने वाले सभी कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदल रही है। जो जहाज अमेरिकी नेवी के आदेश का पालन नहीं करते, उन्हें निष्क्रिय किया जा रहा है। यह नाकेबंदी सिर्फ ईरान के खिलाफ है और अन्य देशों की ओर जा रहे जहाजों के खिलाफ अमेरिकी नेवी कार्रवाई नहीं कर रही है अमेरिका का दावा है कि इस समुदी नाकेबंदी का उद्देश्य ईरान के तेल निर्यात और व्यापार को रोककर उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव डालना है, जिससे उसकी सैन्य क्षमता कमजोर हो सके और होर्मुज स्ट्रेट से गुज़रने वाले कमर्शियल जहाजों पर हमले का खतरा न रहे। ईरान के खिलाफ इस समुद्री नाकेबंदी में हज़ारों अमेरिकी सैनिक, दो एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, कई वॉरशिप्स और फाइटर जेट्स शामिल हैं। इस नाकेबंदी की वजह से ईरान को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है।