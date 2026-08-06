इबोला वायरस ने कांगो में मचाया कहर, 330 बच्चों की ली जान

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (Democratic Republic Of Congo / DR Congo) में इबोला (Ebola) वायरस चिंता का विषय बना हुआ है। देश में इस बीमारी के प्रकोप से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इबोला का बंडीबुग्यो स्ट्रेन कांगो में फैल रहा है और एक्सपर्ट्स के अनुसार इस स्ट्रेन के लिए अब तक कोई वैक्सीन या विशिष्ट इलाज उपलब्ध नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 17 मई को इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया था। इस वायरस की चपेट में हर उम्र वर्ग के लोग आ रहे हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं।