IPO Market: इस महीने 10 में से 7 IPOs ने निवेशकों का कराया मुनाफा, कुछ 300% तक दे चुके हैं रिटर्न, NSE का क्या होगा?

आईपीओ बाजार में एक दिलचस्प बात भी सामने आई है। जिन कंपनियों की लिस्टिंग कमजोर रही, उनमें से कुछ ने बाद में अच्छी वापसी की। मिसाल के तौर पर Prasol Chemicals का शेयर इश्यू प्राइस से करीब 10% नीचे लिस्ट हुआ था। लेकिन अब यह इश्यू प्राइस से करीब 4% ऊपर कारोबार कर रहा है। इसी तरह Symbiotec Pharmalab की शुरुआत भी कमजोर रही, लेकिन बाद में शेयर इश्यू प्राइस से करीब 13% ऊपर पहुंच गया। दूसरी तरफ, शानदार लिस्टिंग करने वाले सभी शेयर अपनी बढ़त बरकरार नहीं रख पाए। प्रणव कंस्ट्रक्शन करीब 31% के लिस्टिंग गेन के साथ बाजार में आया था, लेकिन अब इश्यू प्राइस से करीब 17% नीचे है। एलसीसी प्रोजेक्ट्स ने भी करीब 31% की बढ़त के साथ शुरुआत की थी, लेकिन अब इसकी बढ़त घटकर करीब 1% रह गई है। यानी सिर्फ लिस्टिंग का पहला दिन पूरी कहानी नहीं बताता। असली तस्वीर कुछ समय बाद साफ होती है।