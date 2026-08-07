LIC Share Price 7 August: कंपनी के मुनाफे में आया 23% का उछाल, शेयर में दिखी तेजी, जानिए ब्रोकरेज फर्म्स ने क्या दिए टार्गेट प्राइस

गोल्डमैन सैश (Goldman Sachs) ने एलआईसी पर 'न्यूट्रल' रेटिंग बरकरार रखते हुए 475 रुपये का टार्गेट प्राइस दिया है, जो मौजूदा भाव से करीब 22.5 फीसदी ज्यादा है। Emkay Global ने 'बाय' रेटिंग दोहराते हुए 550 रुपये का टार्गेट प्राइस रखा है, जो करीब 42 फीसदी की बढ़त दिखाता है। वहीं, मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal) ने भी 'बाय' रेटिंग बरकरार रखते हुए 480 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है, जो मौजूदा भाव से करीब 24 फीसदी ज्यादा है। तीनों ब्रोकरेज फर्म्स ने वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस (VNB) में 61 फीसदी की सालाना बढ़ोतरी और VNB मार्जिन में 22.9 फीसदी सुधार को इसकी वजह बताया।