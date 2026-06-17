PF का पैसा निकालने की पड़ने वाली है जरूरत? क्लेम न अटके इसलिए निपटा लें ये 4 जरूरी काम

PF KYC Update: आमतौर पर नौकरीपेशा लोग अपने पीएफ अकाउंट पर ध्यान नहीं देते या तभी ध्यान देते हैं जब उन्हें नौकरी बदलनी हो या पैसों की जरूरत हो। लेकिन इस लापरवाही की वजह से नौकरी के रिकॉर्ड, KYC या नॉमिनेशन में हुई गलतियां सालों तक छिपी रहती हैं। नतीजा यह होता है कि जब आप ऐन वक्त पर पैसे निकालने के लिए क्लेम करते है तो वह रिजेक्ट हो जाता है। यदि रिजेक्ट नहीं भी होता है तो प्रोसेस में लंबा समय लग जाता है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए EPFO पोर्टल के माध्यम से आपको इन चीजों की जांच जरूर करनी चाहिए।