Home Loan Calculator: कहां मिल रहा है सबसे सस्ता होम लोन, 20 साल के लिए लें 66 लाख का कर्ज तो कितनी बनेगी EMI?

Home Loan Interest Rate: भले ही आरबीआई ने इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया हो, लेकिन फिर भी बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में मामूली फेरबदल किये हैं। अगर आपने फ्लोटिंग रेट पर होम लोन लिया हुआ है या होम लोन लेना चाहते हैं, तो अपने बैंक द्वारा जारी ताजा नोटिफिकेशन और स्टेटमेंट्स से अपडेट रहें। भारत में होम लोन पर ब्याज दरें ग्राहक के क्रेडिट स्कोर, इनकम स्टेबिलिटी, लोन अमाउंट और लोन अवधि पर भी निर्भर करती हैं। साथ ही अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों में थोड़ा फर्क हो सकता है।