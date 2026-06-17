Home Loan Calculator: कहां मिल रहा है सबसे सस्ता होम लोन, 20 साल के लिए लें 66 लाख का कर्ज तो कितनी बनेगी EMI?

सरकारी बैंकों में होम लोन पर ब्याज दरें कम हैं। (PC: AI)
Home Loan Interest Rate: भले ही आरबीआई ने इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया हो, लेकिन फिर भी बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में मामूली फेरबदल किये हैं। अगर आपने फ्लोटिंग रेट पर होम लोन लिया हुआ है या होम लोन लेना चाहते हैं, तो अपने बैंक द्वारा जारी ताजा नोटिफिकेशन और स्टेटमेंट्स से अपडेट रहें। भारत में होम लोन पर ब्याज दरें ग्राहक के क्रेडिट स्कोर, इनकम स्टेबिलिटी, लोन अमाउंट और लोन अवधि पर भी निर्भर करती हैं। साथ ही अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों में थोड़ा फर्क हो सकता है।
इस समय देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई होम लोन पर 7.25 फीसदी से 8.55 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। 800 या इससे अधिक क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहक जिनका पिछला फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेवियर अच्छा हो और इनकम स्टेबिलिटी बेहतर हो, उन्हें बैंक न्यूनतम ब्याज दरें ऑफर कर देते हैं। वहीं, आपका पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और क्रेडिट स्कोर अधिक है, तो आपको अधिक ब्याज दर ऑफर होगी।
प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी की बात करें, तो यह वेतनभोगी और स्वरोजगार वाले लोगों को होम लोन पर 7.75 फीसदी से 13.20 फीसदी तक ब्याज दर ऑफर कर रहा है।
सरकारी क्षेत्र का पंजाब नेशनल बैंक 10 साल तक की अवधि के लिए 30 लाख ऊपर के होम लोन के लिए 8.20 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। 10 साल से अधिक की अवधि के लिए ब्याज दर 8.70 फीसदी है। यह ब्याज दर 800 या इससे अधिक सिबिल स्कोर वाले ग्राहकों के लिए है। बैंक की वेबसाइट के अनुसार, इससे कम क्रेडिट स्कोर वालों को अधिक ब्याज दर मिल सकती है।
होम लोन पर सरकारी बैंकों, प्राइवेट बैंक्स और हाउंसिंग फाइनेंस कंपनियों में से सबसे कम ब्याज दर सरकारी बैंक ऑफर कर रहे हैं। इस समय होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर 7.10 फीसदी है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यह ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं।
|ऋणदाता का नाम
|30 लाख रुपये तक (%)
|75 लाख रुपये तक (%)
|75 लाख रुपये से अधिक (%)
|स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)
|7.25 - 9.05
|7.25 - 9.05
|7.25 - 9.05
|बैंक ऑफ बड़ौदा
|7.20 - 9.00
|7.20 - 9.00
|7.20 - 9.25
|यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
|7.15 - 9.60
|7.15 - 9.60
|7.15 - 9.60
|पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
|7.25 - 9.25
|7.20 - 9.15
|7.20 - 9.15
|बैंक ऑफ इंडिया
|7.10 - 10.00
|7.10 - 10.00
|7.10 - 10.25
|केनरा बैंक
|7.25 - 10.00
|7.20 - 10.00
|7.15 - 9.90
|यूको बैंक
|7.15 - 9.25
|7.15 - 9.25
|7.15 - 9.25
|बैंक ऑफ महाराष्ट्र
|7.10 - 9.90
|7.10 - 9.90
|7.10 - 9.90
|पंजाब एंड सिंध बैंक
|7.30 - 10.70
|7.30 - 10.70
|7.30 - 10.70
|इंडियन ओवरसीज बैंक
|7.10 से आगे
|7.10 से आगे
|7.10 से आगे
|इंडियन बैंक
|7.15 - 9.55
|7.15 - 9.55
|7.15 - 9.55
|सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
|7.10 - 9.15
|7.10 - 9.15
|7.10 - 9.15
|ऋणदाता का नाम
|30 लाख रुपये तक (%)
|75 लाख रुपये तक (%)
|75 लाख रुपये से अधिक (%)
|कोटक महिंद्रा बैंक
|7.60 से शुरू
|7.60 से शुरू
|7.60 से शुरू
|आईसीआईसीआई बैंक
|7.50 से शुरू
|7.50 से शुरू
|7.50 से शुरू
|एक्सिस बैंक
|8.00 - 11.90
|8.00 - 11.90
|8.00 - 9.10
|एचएसबीसी बैंक
|7.45 से शुरू
|7.45 से शुरू
|7.45 से शुरू
|साउथ इंडियन बैंक
|7.20 से शुरू
|7.20 से शुरू
|7.20 से शुरू
|करूर वैश्य बैंक
|8.50 - 10.65
|8.50 - 10.65
|8.50 - 10.65
|कर्नाटक बैंक
|7.32 - 11.70
|7.32 - 11.70
|7.32 - 11.70
|फेडरल बैंक
|8.30 - 10.75
|7.30 - 10.75
|7.30 - 9.75
|तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक
|7.90 - 9.30
|7.90 - 9.30
|7.90 - 9.30
|बंधन बैंक
|8.41 - 13.38
|8.41 - 13.38
|8.41 - 13.38
|आरबीएल बैंक
|8.20 से शुरू
|8.20 से शुरू
|8.20 से शुरू
|सीएसबी बैंक
|8.30 से शुरू
|8.30 से शुरू
|8.30 से शुरू
|एचडीएफसी बैंक
|7.75 से शुरू
|7.75 से शुरू
|7.75 से शुरू
|सिटी यूनियन बैंक
|8.25 - 9.50
|8.50 - 10.00
|8.75 - 10.50
|ऋणदाता का नाम
|30 लाख रुपये तक (%)
|75 लाख रुपये तक (%)
|75 लाख रुपये से अधिक (%)
|एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस
|7.15 से शुरू
|7.15 से शुरू
|7.15 से शुरू
|बजाज हाउसिंग फाइनेंस
|7.25 से शुरू
|7.25 से शुरू
|7.25 से शुरू
|टाटा कैपिटल
|8.00 से शुरू
|8.00 से शुरू
|8.00 से शुरू
|पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस
|7.50 से शुरू
|7.50 से शुरू
|7.50 से शुरू
|जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस
|8.20 से शुरू
|8.20 से शुरू
|8.20 से शुरू
|एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस
|9.35 से शुरू
|9.35 से शुरू
|9.35 से शुरू
|सम्मान कैपिटल
|8.75 से शुरू
|8.75 से शुरू
|8.75 से शुरू
|आदित्य बिड़ला कैपिटल
|7.75 से शुरू
|7.75 से शुरू
|7.75 से शुरू
|आईसीआईसीआई होम फाइनेंस
|7.50 से शुरू
|7.50 से शुरू
|7.50 से शुरू
|गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस
|7.65 से शुरू
|7.65 से शुरू
|7.65 से शुरू
अगर आप 7.10 फीसदी की ब्याज दर पर 10 साल के लिए 66 लाख रुपये का होम लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 76,972 रुपये की बनेगी। यहां आप लोन अवधि के दौरान कुल ब्याज 26,36,662 रुपये चुकाएंगे। यह लोन आप 15 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 59,692 रुपये की बनेगी। यहां कुल ब्याज 41,44,608 रुपये बनेगा। अगर आप 20 साल के लिए यह लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 51,567 रुपये की बनेगी। ऐसे में कुल ब्याज 57,75,995 रुपये बनेगा।
|लोन अवधि
|मासिक ईएमआई (रु.)
|कुल ब्याज (रु.)
|10 वर्ष
|76,972
|26,36,662
|15 वर्ष
|59,692
|41,44,608
|20 वर्ष
|51,567
|57,75,995
|25 वर्ष
|47,069
|75,20,791
|30 वर्ष
|44,354
|93,67,479
जैसे-जैसे लोन अवधि ज्यादा रखेंगे, ईएमआई की रकम तो कम हो जाएगी, लेकिन लोन अवधि के दौरान कुल ब्याज ज्यादा चुकाना पड़ेगा। आप इस लोन में लोन अवधि 25 साल रखें, तो मंथली ईएमआई 47,069 रुपये की बनेगी और आपको कुल ब्याज 75,20,791 रुपये चुकाना होगा। लोन अवधि 30 साल होने की स्थिति में मंथली ईएमआई 44,354 रुपये होगी और कुल ब्याज 93,67,479 रुपये चुकाना होगा।
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