Health Insurance: सस्ता और जल्दबाजी में खरीदा गया स्वास्थ्य बीमा पड़ सकता है भारी, जानिए आपकी पॉलिसी में क्या-क्या होना चाहिए

Health Insurance Buying Tips: एक एक्सीडेंट, अचानक सर्जरी या गंभीर बीमारी कई सालों की बचत को चंद दिनों में खत्म कर सकती है। यही वजह है कि हेल्थ इंश्योरेंस अब विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत बन चुका है। यह परिवार की आर्थिक सुरक्षा का मजबूत कवच माना जाता है। लेकिन यहां एक गलती लोग अक्सर कर बैठते हैं। वे अलग-अलग कंपनियों के ऑफर देखते हैं और सिर्फ सबसे कम प्रीमियम देखकर पॉलिसी खरीद लेते हैं। बाद में जब क्लेम की जरूरत पड़ती है, तब पता चलता है कि कई महत्वपूर्ण सुविधाएं उस पॉलिसी में शामिल ही नहीं थीं। असल सवाल यह नहीं है कि प्रीमियम कितना है। असली सवाल यह है कि जरूरत पड़ने पर पॉलिसी आपके कितनी काम आएगी।