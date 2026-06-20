Jio IPO: रेवेन्यू और मुनाफे में इजाफे के बावजूद जियो के लिए दिख रहे हैं ये 6 रेड फ्लैग्स, पैसा लगाने से पहले रखें ध्यान

Jio Platforms ने आखिरकार सेबी के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल कर दिया है। रिलायंस ग्रुप की इस डिजिटल और टेलीकॉम कंपनी का IPO देश के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। इस इश्यू में 27 करोड़ नए शेयर जारी किये जाएंगे। कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें, तो वित्त वर्ष 2025-26 की मार्च तिमाही में जियो का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 13 फीसदी बढ़कर 44,928 करोड़ रुपये पहुंच गया। जबकि शुद्ध मुनाफा भी 13 फीसदी बढ़कर 7,935 करोड़ रुपये रहा। हालांकि, शेयर बाजार में सिर्फ कमाई और ग्रोथ ही सब कुछ नहीं होती। समझदार निवेशक हमेशा जोखिमों को भी ध्यान से देखते हैं। जियो ने अपने DRHP में कई ऐसे जोखिमों का जिक्र किया है, जो भविष्य में कारोबार और मुनाफे को प्रभावित कर सकते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं।