Jio IPO और सैटेलाइट इंटरनेट से लेकर AI प्लेटफॉर्म तक, जानिए Reliance AGM में अंबानी फैमिली की ये 8 घोषणाएं

रिलायंस ने एजीएम में कहा कि आने वाले वर्षों में उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में AI शामिल होगा। आकाश अंबानी ने बताया कि जामनगर में भारत का अपना AI इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इसकी खास बात यह है कि इसे रिलायंस की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स से मिलने वाले क्लीन पावर से चलाया जाएगा। कंपनी 2026 के अंत तक 120 मेगावाट क्षमता का पहला चरण शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए अत्याधुनिक NVIDIA GB300 GPU सिस्टम लगाए जा रहे हैं। रिलायंस का दावा है कि यह क्षमता दुनिया के सबसे बड़े AI प्लेटफॉर्म्स में से एक होगी। कंपनी 22 भारतीय भाषाओं में AI सेवाएं विकसित कर रही है, ताकि तकनीक केवल अंग्रेजी जानने वालों तक सीमित न रहे।