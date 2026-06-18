NSE IPO: देश के सबसे बड़े आईपीओ में निवेशकों के लिए क्या है खास? एक्सपर्ट से समझिए

रिपोर्ट्स के अनुसार, एनएसई का आईपीओ करीब 30,000 करोड़ रुपये का हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बन जाएगा। फिलहाल यह रिकॉर्ड हुंडई मोटर इंडिया के नाम है, जिसने साल 2024 में आईपीओ के जरिए 27,870 करोड़ रुपये जुटाए थे। इससे पहले एलआईसी का 21,000 करोड़ रुपये का आईपीओ काफी चर्चा में रहा था। पेटीएम, टाटा कैपिटल और कोल इंडिया ने भी आईपीओ से बड़ी रकम जुटाई थी। लेकिन एनएसई का प्रस्तावित इश्यू इन सभी को पीछे छोड़ सकता है।