Multibagger Return: 1 साल में 1 लाख के कर दिये करीब 3 लाख, इन 6 इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स ने दिया 197% तक का रिटर्न

वैल्यू रिसर्च के मुताबिक, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर एक जरूरी बात यह है कि विदेशी निवेश की नियामकीय सीमाओं (Overseas Investment Limits) के कारण अधिकांश इंटरनेशनल फंड फिलहाल नए निवेश स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से कई फंड हाउसों ने नया निवेश लेना बंद कर दिया है। क्योंकि वे सेबी की लिमिट को पार कर गए हैं। सेबी के अनुसार, भारतीय म्यूचुअल फंड विदेशी स्टॉक और सिक्योरिटीज में अधिकतम 7 अरब डॉलर तक का ही निवेश कर सकते हैं। बाजार में 66 इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड (एक्टिव और पैसिव दोनों) मौजूद हैं। इनमें से केवल 6 एक्टिव इंटरनेशनल फंड्स ने एक साल के आधार पर शानदार प्रदर्शन किया है।