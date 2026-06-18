Stock Market: यूएस फेड के फैसले के बाद आज सेंसेक्स-निफ्टी पर क्या होगा असर? जानिए निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल

फेड द्वारा ब्याज दरें स्थिर रखने के बावजूद साल के अंत तक दरें बढ़ाने के संकेत को बाजार हॉकिश रुख के रूप में देख रहा है। जब अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहने की संभावना बनती है, तो वैश्विक निवेशक सुरक्षित और अधिक रिटर्न वाले अमेरिकी बॉन्ड की ओर आकर्षित होते हैं। इसका असर उभरते बाजारों, विशेषकर भारत जैसे देशों में विदेशी निवेश प्रवाह पर पड़ सकता है। यदि विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालते हैं, तो शेयर बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। डॉलर की मजबूती और वैश्विक पूंजी प्रवाह में बदलाव भी निवेशकों की रणनीति को प्रभावित कर सकता है।