7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Stock Market: सरकारी बैंकों और केमिकल सेक्टर के शेयरों में अच्छी खरीदारी से हरे निशान पर बंद हुआ सेंसेक्स, जानिए किन स्टॉक्स में आई सबसे अधिक गिरावट

PSU Bank Share Rise: सेंसेक्स पैक के शेयरों में आज सबसे अधिक तेजी रिलायंस, एसबीआई, बीईएल और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में दर्ज हुई। इटरनल, टाइटन और एचयूएल के शेयर भी हरे निशान पर बंद हुए हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Aug 06, 2026

Share Market Today

Share Market बढ़त लेकर बंद हुआ है। (PC: AI)

Share Market on 6th August: भारतीय शेयर बाजार आज गुरुवार को बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.48 फीसदी या 373 अंक की बढ़त के साथ 78,954 पर बंद हुआ है। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 14 शेयर हरे निशान पर और 16 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.05 फीसदी या 11.35 अंक की बढ़त के साथ 24,636 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

रियल एस्टेट शेयरों में सबसे अधिक गिरावट

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो सबसे अधिक गिरावट निफ्टी रियल्टी में 1.32 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा निफ्टी मीडिया में 1.28 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.03 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.95 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.99 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.23 फीसदी, निफ्टी सीमेंट में 0.91 फीसदी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेस एक्स-बैंक में 0.33 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। इससे इतर निफ्टी केमिकल्स में 1.30 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.79 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.31 फीसदी और निफ्टी पीएसयू बैंक में 2.20 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।

निफ्टी-50 के इन शेयरों में आई सबसे अधिक तेजी

कंपनी का नामशेयर प्राइस (₹)प्रतिशत चेंज (%)
रिलायंस इंडस्ट्रीज1,325.003.52
एसबीआई1,085.002.84
बीईएल399.202.36
इटरनल316.251.90
टाइटन कंपनी4,998.001.74
श्रीराम फाइनेंस1,141.001.66
सिप्ला1,477.001.25
नेस्ले इंडिया1,535.000.99
अपोलो हॉस्पिटल्स8,974.500.72
सन फार्मा1,951.000.57
आईसीआईसीआई बैंक1,457.500.51
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज263.100.44
एक्सिस बैंक1,256.000.17
एलएंडटी4,061.800.12

निफ्टी-50 के इन शेयरों में आई सबसे अधिक गिरावट

कंपनी का नामलेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस (₹)प्रतिशत चेंज (%)
पावर ग्रिड270.75-3.90
टाटा स्टील189.30-1.91
जेएसडब्ल्यू स्टील1,307.90-1.66
टीसीएस2,373.00-1.66
बजाज ऑटो11,620.00-1.53
भारती एयरटेल1,948.00-1.52
इंडिगो5,318.50-1.51
कोटक महिंद्रा बैंक394.00-1.50
महिंद्रा एंड महिंद्रा3,406.00-1.43
एनटीपीसी345.00-1.40
टाटा मोटर्स डीवीआर (TMPV)345.35-1.27
हिंदाल्को1,027.00-1.25
बजाज फाइनेंस1,144.80-1.21
एचसीएल टेक1,335.00-1.11
टेक महिंद्रा1,632.20-1.08
ओएनजीसी237.80-1.00

HAL Share Price 6th August: गोल्डमैन सैश की ‘बाय’ रेटिंग के बाद शेयर में आया 5% का उछाल, टार्गेट प्राइस भी बढ़ाया

ये भी पढ़ें
Stock Market

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Aug 2026 04:17 pm

Published on:

06 Aug 2026 04:15 pm

Hindi News / Business / Stock Market: सरकारी बैंकों और केमिकल सेक्टर के शेयरों में अच्छी खरीदारी से हरे निशान पर बंद हुआ सेंसेक्स, जानिए किन स्टॉक्स में आई सबसे अधिक गिरावट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Money Tips: क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स कब इस्तेमाल करें और कब नहीं? जानें सही तरीका

Credit Card Reward Points
कारोबार

Titan Q1 Results: 63% बढ़कर 1777 करोड़ रुपये रहा टाइटन का मुनाफा, ज्वेलरी से लेकर घड़ियों और आईवियर तक हर कारोबार में हुई ग्रोथ, जानें शेयर का हाल

Titan Share Price
कारोबार

UPI, NEFT, RTGS के जरिए बड़े लेनदेन करने पर क्या आ सकता है इनकम टैक्स नोटिस? जानिए कब बढ़ता है जोखिम

Income Tax Notice
कारोबार

Ixigo Share Price 7th August: रिकॉर्ड मुनाफे के बावजूद 13% गिरकर क्यों बंद हुआ शेयर? जानिए ब्रोकरेज फर्म्स ने क्या दिए टार्गेट प्राइस

Ixigo Share Price
कारोबार

SBI Q1 Results: पहली तिमाही में 10% बढ़ा एसबीआई का मुनाफा, कारोबार पहुंचा 110 लाख करोड़ के पार, शेयर में तेजी

SBI Bank
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.