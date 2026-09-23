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EV Range Anxiety क्या है, रोज 40-50 KM चलते हैं तो कितनी रेंज वाली खरीदें कार? समझिए पूरा हिसाब

Electric Car खरीदते समय अब सिर्फ बड़ी बैटरी और ज्यादा रेंज देखना जरूरी नहीं है। अगर रोजाना की ड्राइव सीमित है और घर पर चार्जिंग की सुविधा है, तो 250 से 350 किमी की व्यावहारिक रेंज काफी हो सकती है। लंबी यात्राओं के लिए रेंज के साथ फास्ट चार्जिंग और चार्जिंग नेटवर्क भी महत्वपूर्ण हैं।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Sep 23, 2026

Electric Vehicle

अगर ड्राइव कम है तो ज्यादा बड़ी रेंज की ईवी खरीदने की जरूरत नहीं होती। (PC: AI)

Electric Car Tips: इलेक्ट्रिक कार खरीदने से पहले ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक सवाल घूमता है, रास्ते में बैटरी खत्म हो गई तो क्या होगा? इसी चिंता को EV Range Anxiety कहा जाता है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। इलेक्ट्रिक कारों की रेंज बढ़ी है और चार्जिंग स्टेशन भी तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां एक पेंच है। ज्यादा रेंज का मतलब हमेशा बेहतर कार नहीं होता। अगर आपकी कार रोज ऑफिस जाने, बाजार के काम और आसपास आने-जाने में इस्तेमाल होती है और घर लौटने के बाद चार्ज करने की सुविधा है, तो बहुत बड़ी बैटरी के लिए अतिरिक्त पैसा खर्च करना शायद जरूरी नहीं है। असल सवाल यह होना चाहिए कि आपकी रोजमर्रा की जरूरत के लिए कितनी रेंज पर्याप्त है?

Range Anxiety सिर्फ बैटरी खत्म होने का डर नहीं

EV Range Anxiety का मतलब है कि ड्राइवर को यह चिंता रहे कि कार अपनी मंजिल या अगले चार्जिंग स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही डिस्चार्ज न हो जाए। लेकिन सिर्फ बैटरी की कैपेसिटी से पूरा मामला नहीं समझा जा सकता। ईवी की असली रेंज कई चीजों पर निर्भर करती है। कार कितनी स्पीड से चल रही है, ट्रैफिक कितना है, एसी कितना चल रहा है, कार में कितने लोग बैठे हैं, सड़क कैसी है, ड्राइविंग का तरीका कैसा है और मौसम कैसा है, इन सभी का असर बैटरी पर पड़ता है। इसलिए कंपनी की ओर से बताई गई रेंज को हर सफर में मिलने वाली तय दूरी नहीं मानना चाहिए। यही वजह है कि समझदार ईवी खरीदार अब सिर्फ ब्रॉशर में लिखे सबसे बड़े रेंज नंबर को नहीं देखते। वे यह भी देखते हैं कि चार्जिंग की सुविधा कितनी आसानी से मिलेगी।

रोज ऑफिस आने-जाने के लिए ज्यादा रेंज की जरूरत नहीं

मान लीजिए आप रोज ऑफिस, बाजार और दूसरे जरूरी कामों के लिए 30 से 50 किलोमीटर कार चलाते हैं। ऐसे में संभव है कि आपकी कार की बैटरी का एक छोटा हिस्सा ही रोज इस्तेमाल हो। अगर घर पर चार्जिंग की सुविधा है, तो रात में कार लगाइए और सुबह फिर अच्छी बैटरी के साथ निकल जाइए। अगर रोज की ड्राइव इससे कुछ ज्यादा भी है, तब भी सबसे लंबी रेंज वाली ईवी खरीदना जरूरी नहीं है। एक बात याद रखिए, कार अपनी सबसे बड़ी यात्रा के हिसाब से नहीं, रोज की जरूरत के हिसाब से खरीदें।

कंपनी की रेंज और असली रेंज में फर्क समझें

ईवी खरीदते समय यहीं सबसे ज्यादा उलझन होती है। कार कंपनियां रेंज एक तय टेस्टिंग प्रक्रिया के तहत बताती हैं। लेकिन सड़क पर मिलने वाली वास्तविक रेंज अलग हो सकती है। मसलन, हाईवे पर लगातार तेज स्पीड से कार चलाने में शहर की सामान्य रफ्तार के मुकाबले ज्यादा ऊर्जा खर्च हो सकती है। गर्मी में लगातार एसी चलाना, पहाड़ी रास्ते, भारी ट्रैफिक और कार में ज्यादा सामान या यात्री होने से भी बैटरी तेजी से खर्च हो सकती है। इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि इस ईवी की रेंज 500 किलोमीटर है या नहीं। बेहतर सवाल है- मेरे रोज के रास्तों पर यह कार वास्तविक तौर पर कितनी दूरी निकाल पाएगी? यही आंकड़ा आपके लिए ज्यादा काम का है।

कितनी EV Range आपके लिए काफी है?

इसका कोई एक फॉर्मूला नहीं है। हर खरीदार की जरूरत अलग होती है। अगर आपकी ज्यादातर ड्राइव शहर के अंदर होती है और घर पर भरोसेमंद चार्जिंग की सुविधा है, तो करीब 250 से 350 किलोमीटर की व्यावहारिक रेंज कई लोगों के रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए पर्याप्त हो सकती है। अगर आप नियमित रूप से एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो 350 से 450 किलोमीटर या उससे ज्यादा की वास्तविक रेंज चार्जिंग के लिए कम रुकने और यात्रा में ज्यादा सुविधा दे सकती है।

लेकिन जो लोग अक्सर हाईवे पर लंबी दूरी तय करते हैं, उनके लिए सिर्फ रेंज देखना काफी नहीं है। फास्ट चार्जिंग कितनी तेज है, रास्ते में चार्जिंग स्टेशन कहां-कहां हैं और कार को चार्ज होने में कितना समय लगता है, ये बातें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। लक्ष्य सबसे ज्यादा रेंज हासिल करना नहीं होना चाहिए। लक्ष्य ऐसी रेंज चुनना है जिससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान रहे। घर पर चार्जिंग है तो पूरा हिसाब बदल सकता है

दो EV मालिकों की कल्पना कीजिए। पहले व्यक्ति के पास घर में अपनी पार्किंग और चार्जर लगाने की सुविधा है। दूसरा अपार्टमेंट में रहता है और उसे पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर निर्भर रहना पड़ता है। दोनों के पास एक ही कार हो सकती है, लेकिन दोनों का अनुभव बिल्कुल अलग होगा। जिस व्यक्ति के पास घर पर चार्जिंग है, वह रात में कार चार्ज पर लगाकर सुबह तैयार कार पा सकता है। उसके लिए चार्जिंग शायद रोज की जिंदगी का कोई बड़ा मुद्दा ही न रहे। वहीं, पब्लिक चार्जिंग पर निर्भर व्यक्ति के लिए बड़ी बैटरी और भरोसेमंद फास्ट चार्जिंग नेटवर्क ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। इसलिए EV खरीदने से पहले यह पता करना जरूरी है कि कार चार्ज कहां होगी, कितनी बार चार्ज करनी पड़ेगी और लंबी यात्रा के दौरान विकल्प क्या होंगे।

असली परीक्षा लंबी जर्नी में होती है

रोज ऑफिस आने-जाने का रास्ता अक्सर तय होता है। लेकिन वीकेंड पर कहानी बदल सकती है। अचानक रोड ट्रिप बन गई, परिवार के साथ बाहर जाना पड़ा या ऐसे शहर जाना पड़ा जहां चार्जिंग स्टेशन कम हैं, तो आपकी कार की रेंज की जरूरत बढ़ सकती है। जो ईवी शहर में बिल्कुल सही लगती है, वह लंबी दूरी की यात्रा में थोड़ी ज्यादा प्लानिंग मांग सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ उन कुछ यात्राओं के लिए सबसे बड़ी बैटरी वाली कार खरीद ली जाए।

पहले यह देखिए कि आप आमतौर पर किन लंबी दूरी वाले रास्तों पर जाते हैं। वहां फास्ट चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हैं या नहीं, यह जांचिए। साथ ही यह भी समझिए कि आपकी कार कितनी तेजी से चार्ज हो सकती है। कई बार अच्छी चार्जिंग प्लानिंग बड़ी बैटरी से ज्यादा काम की साबित होती है।

सिर्फ बड़ी बैटरी के पीछे न भागें

ईवी मार्केट अब सिर्फ एक सवाल तक सीमित नहीं है कि कार एक बार चार्ज करने पर कितनी दूर जाएगी। एक सही ईवी चुनने के लिए तीन चीजों को साथ देखना चाहिए: रेंज + चार्जिंग स्पीड + चार्जिंग की उपलब्धता 500 किलोमीटर की दावा की गई रेंज सुनने में शानदार लग सकती है। लेकिन अगर आपकी रोज की ड्राइव सिर्फ 40 किलोमीटर है और घर पर रात में चार्जिंग की सुविधा है, तो इतनी बड़ी रेंज आपके लिए जरूरी नहीं हो सकती। दूसरी तरफ, थोड़ी कम रेंज वाली EV अगर तेजी से चार्ज होती है और उसके लिए मजबूत चार्जिंग नेटवर्क उपलब्ध है, तो लंबी दूरी की यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिए वह ज्यादा सुविधाजनक हो सकती है।

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Updated on:

23 Sept 2026 05:14 pm

Published on:

23 Sept 2026 05:11 pm

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