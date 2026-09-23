EV Range Anxiety क्या है, रोज 40-50 KM चलते हैं तो कितनी रेंज वाली खरीदें कार? समझिए पूरा हिसाब

EV Range Anxiety का मतलब है कि ड्राइवर को यह चिंता रहे कि कार अपनी मंजिल या अगले चार्जिंग स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही डिस्चार्ज न हो जाए। लेकिन सिर्फ बैटरी की कैपेसिटी से पूरा मामला नहीं समझा जा सकता। ईवी की असली रेंज कई चीजों पर निर्भर करती है। कार कितनी स्पीड से चल रही है, ट्रैफिक कितना है, एसी कितना चल रहा है, कार में कितने लोग बैठे हैं, सड़क कैसी है, ड्राइविंग का तरीका कैसा है और मौसम कैसा है, इन सभी का असर बैटरी पर पड़ता है। इसलिए कंपनी की ओर से बताई गई रेंज को हर सफर में मिलने वाली तय दूरी नहीं मानना चाहिए। यही वजह है कि समझदार ईवी खरीदार अब सिर्फ ब्रॉशर में लिखे सबसे बड़े रेंज नंबर को नहीं देखते। वे यह भी देखते हैं कि चार्जिंग की सुविधा कितनी आसानी से मिलेगी।