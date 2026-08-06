July 2026 DA Calculation: महंगाई दर की कैलकुलेशन के आधार पर 3% बढ़ सकता है महंगाई भत्ता, जानिए बेसिक सैलरी पर कितना पड़ेगा असर

Dearness Allowance News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जुलाई 2026 के महंगाई भत्ते (DA) को लेकर तस्वीर लगभग स्पष्ट हो गई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो (Labour Bureau) ने जून 2026 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW) जारी कर दिया है, जिससे DA की गणना पूरी हो गई है। आधिकारिक महंगाई आंकड़ों के आधार पर जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना है। यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलती है तो डीए 60 फीसदी से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा, जिसका लाभ एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा।