52 करोड़ ग्राहकों वाली Jio ला रही IPO, Mukesh Ambani ने की घोषणा, 27 करोड़ शेयर होंगे जारी

एजीएम में बताया गया कि वित्त वर्ष 2025-26 जियो के लिए उपलब्धियों से भरा साल रहा। कंपनी का कुल ग्राहक आधार 52.4 करोड़ के पार पहुंच गया। वहीं, 5G यूजर्स की संख्या 26.8 करोड़ से अधिक हो गई है। चीन को छोड़कर किसी एक देश में यह सबसे बड़ा 5G नेटवर्क माना जा रहा है। जियो एयरफाइबर भी तेजी से विस्तार कर रहा है। कंपनी अब तक 1.3 करोड़ घरों को इससे जोड़ चुकी है। इसी के साथ जियो दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस ब्रॉडबैंड ऑपरेटर बन गया है। डेटा खपत में भी जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। कंपनी के नेटवर्क पर कुल डेटा उपयोग सालाना आधार पर 30.8 फीसदी बढ़कर 241 एक्साबाइट तक पहुंच गया।