Infosys, TCS समेत पूरे IT सेक्टर में जबरदस्त गिरावट, सेंसेक्स 800 पॉइंट लुढ़का, जानिए वजह

Stock Market: भारतीय शेयर बाजार में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारी गिरावट देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 557 अंक की गिरावट के साथ 76,852.86 पर खुला। शुरुआती कारोबार में 9 बजकर 30 मिनट पर यह 1.05 फीसदी या 810 अंक की गिरावट के साथ 76,613 पर ट्रेड करता दिखा। इस समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 7 शेयर हरे निशान पर और 23 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.90 फीसदी या 216 अंक की गिरावट के साथ 23,950 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सबसे ज्यादा गिरावट आईटी सेक्टर में दिखाई दी। निफ्टी आईटी इंडेक्स 6.5 फीसदी टूट गया।