Crude Oil: रूस से जमकर सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा भारत, जानिए देश में आज Petrol-Diesel के दाम

मिडिल ईस्ट से भारत अपनी कुल तेल जरूरतों का 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा पूरा करता रहा है। ऐसे समय में जब होर्मुज के आसपास तनाव बना हुआ है, भारतीय रिफाइनरियां सस्ते और स्थिर आपूर्ति वाले रूसी तेल पर अधिक भरोसा कर रही हैं। रूस से मिलने वाला कच्चा तेल फिलहाल ब्रेंट क्रूड के मुकाबले 4 से 5 डॉलर प्रति बैरल सस्ता है। फरवरी में अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूसी आपूर्ति प्रभावित हुई थी, लेकिन इसके बाद मिली छूट से रूस लगातार भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है।