US-Iran War रुक गया फिर भी तेल सप्लाई में है ये चुनौतियां, क्रूड ऑयल के दाम गिरे, क्या सस्ता हुआ पेट्रोल?

बाजार की धारणा यह है कि मध्य पूर्व से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल जल्द ही ग्लोबल मार्केट में लौट सकता है। हालांकि, कई विश्लेषकों का मानना है कि केवल समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना से या होर्मुज को खोलने से तत्काल सप्लाई पहले जैसी हो जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी भी कई चुनौतियां हैं जिनको नजरअंदाज किया जा रहा है। इनमें समुद्र में बिछी बारूदी सुरंग को हटाना बाकी है और खाड़ी क्षेत्र में बंद किए गए प्रोडक्शन को रातों-रात फिर से शुरू नहीं किया जा सकता जैसे कई कारण शामिल हैं।